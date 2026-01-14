Politika

Konaković sa jordanskim kraljem o situaciji u BiH, ali i Bliskom istoku

6.6K  
Objavljeno prije 1 sat

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, tokom zvanične posjete Hašemitskoj Kraljevini Jordan, sastao se danas sa Njegovim Veličanstvom kraljem Abdullahom II.

Tokom kurtoaznog prijema kod Njegovog Veličanstva kralja Abdullaha II razgovarano je o jačanju prijateljskih odnosa između Bosne i Hercegovine i Jordana, kao i o zajedničkim naporima u očuvanju mira i stabilnih prilika u regionu. Tom prilikom ministar Konaković izrazio je zahvalnost Jordanu za dosadašnju podršku Bosni i Hercegovini, naglašavajući značaj nastavka takve saradnje.

Istaknuta je potreba daljeg jačanja bilateralnih veza u ekonomskim, investicijskim, turističkim i drugim oblastima, čime bi se dodatno osnažili odnosi između dvije prijateljske zemlje. Sagovornici su razmijenili mišljenja o situaciji na Bliskom istoku, posebno o palestinsko-izraelskim odnosima.

Njegovo Veličanstvo kralj Abdullah II naglasio je posvećenost Jordana očuvanju mira i podršci Bosni i Hercegovini, te istakao značaj nastavka jačanja prijateljskih i partnerskih odnosa između dvije zemlje, prenose vijesti.


