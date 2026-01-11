TEKTONSKE PROMJENE NA BLISKOM ISTOKU? Osovina Emirati – Izrael probudila sunitske arapske države, uz njih je i Turska!

U arapskom svijetu događa se tektonski pomak. To nema nikakve veze s privremenim i rješivim prepirkama prinčeva, carskim plijenom ili sukobljenim savezima posrednika.

Niti ima ikakve veze s dva tradicionalna straha sunitskih arapskih vladara: Iranom i Muslimanskim bratstvom.

Nije ga izazvao trgovac koji se žrtvovao nakon što su mu zvaničnici u Sidi Bouzidu u Tunisu oduzeli kolica s hranom. U Kairu nisu održane masovne demonstracije kojima se poziva na rušenje diktatora.

Ipak, ova promjena mogla bi imati jednako široke posljedice kao što ih je imalo Arapsko proljeće prije 15 godina.

Ono što se na Bliskom istoku obično naziva “pravim” nacijama arapskog svijeta – što znači one zemlje sa značajnim stanovništvom – probudilo se i shvatilo što se događa oko njih, piše u velikoj analizi David Hearst, glavni urednik časopisa Middle East Eye.

Saudijska Arabija i Alžir, prije svega, te Egipat potencijalno su shvatili da plan dominacije i kontrole ključnih prometnih tačaka u regiji od strane Izraela (eksplicitno) i Ujedinjenih Arapskih Emirata (implicitno) predstavlja prijetnju njihovim nacionalnim interesima.

Izraelsko-emiratski plan je jednostavan: fragmentirajte nekada impresivne arapske države, kontrolirajte ključne trgovačke rute poput tjesnaca Bab al-Mandeb između Jemena i Afričkog roga, postavite vojne baze širom regije i osigurat ćete unosnu vojnu i finansijsku kontrolu do kraja stoljeća.

Politika fragmentacije

U Izraelu je ovaj plan bio eksplicitan. To je formula koju Tel Aviv pokušava primijeniti u Siriji, stvaranjem protektorata Druza na jugu Sirije i pokušajima da se isto učini s kurdskim područjima na sjeveru. Ova strategija je otvorena i deklarirana.

Izrael ne želi ujedinjenu Siriju. Ali fragmentacija je također politika svojstvena priznanju Somalilanda od strane Tel Aviva, što izraelskoj vojsci nudi uporište na Rogu Afrike.

Za Abu Dhabi, fragmentacija je odavno bila pokrenuta širom arapskog svijeta.

Imala je i druge ciljeve, prvenstveno politički islam. Ali fragmentacija je bila njihova politika u Libiji, gdje su UAE podržavale generala Khalifu Haftara protiv Vlade nacionalnog jedinstva u Tripoliju.

Ista je politika bila u Sudanu, gdje su Emirati finansirali i naoružavali Snage brze podrške i njihovog komandanta Mohameda Hamdana Dagala (Hemedtija), koji je pod sankcijama američkog Ministarstva finansija. Naravno da to poriču, ali sudanski građanski rat ne bi se dogodio bez masovnog učestvovanja Emirata.

I to je njihova politika već najmanje desetljeće u južnom Jemenu. Plan fragmentacije Jemena proizašao je iz straha UAE-a da će Muslimanska braća (al-Islah) preuzeti kontrolu nad onim što se smatralo jemenskom vladom.

Ali Emirati su usmjerili pogled na veće ciljeve od uništenja Muslimanske braće, koji imaju ograničenu prisutnost u malim dijelovima sjevera Jemena.

Danas, veliki plan Abu Dhabija ima malo veze s primirjem Saudijske Arabije s Hutima – iako je svaka kampanja protiv al-Islaha i Hutija pružala prikladno pokriće.

Plan je od početka bio finansirati, naoružati i uspostaviti separatističku državu u južnom Jemenu, pod okriljem Južnog prijelaznog vijeća (STC) u Adenu.

Carski dizajni

Separatistička južna jemenska država nije ništa novo, ali plan je ubrzao Mohammed bin Zayed, predsjednik UAE-a. Zamalo se izvukao.

Jemen je dugo bio razjedinjen i fragmentiran, igralište imperijalnih planova Britanaca i Amerikanaca.

Kada su Hutiji preuzeli kontrolu nad glavnim gradom Sanom 2014. godine, nacionalna vlada bila je prisiljena na progonstvo. Čak i nakon povratka, njeno pravo na zemlju često je izgledalo fiktivno.

Vođa Jemenskog predsjedničkog vijeća vodstva (PLC) dijelio je isti grad, Aden, kao i STC. Sam PLC je do nedavno bio nestabilna koalicija frakcija – isključujući Hute – od kojih je mala većina podržavala Rijad.

Politika Abu Dhabija da STC učini toliko vojno jakim, do te mjere da se mogao proglasiti nezavisnom državom koja priznaje Izrael, bila je na rubu da postane stvarnost.

Sve što je STC-u trebalo bilo je preuzeti dvije rijetko naseljene, ali geografski velike provincije na istoku zemlje: al-Mahru i Hadhramaut, koje čine gotovo polovinu teritorija Jemena.

Hadhramaut graniči sa Saudijskom Arabijom, a pojava STC-a u glavnom gradu Mukalli označila je poziv na buđenje koji je Rijadu bio potreban.

Što se tiče razmjera – i svake druge dobre ideje koju je bivši škotski učenik javne škole Mohammed bin Zayed smislio u svojim planovima da UAE pretvori u “Malu Spartu” – preuzimanje Mukalle bio je tek bljesak na njegovom radaru.

Ali u smislu učinka koji je imao na njegovog susjeda, saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana, potez je bio električan. Ovaj pojedinačni čin nadmudrivanja Emirata imao je dramatičan učinak.

Posežući za pištoljem

Predvidio sam da će se dva princa – koji su zajednički osmislili, finansirali i naoružali kontrarevoluciju protiv Arapskog proljeća u Egiptu, Tunisu, Jemenu i Siriji – na kraju posvađati, ali nikada nisam zamišljao da će se to dogoditi oko relativno male luke poput Mukalle.

Saudijskim vladarima su skinuli naočale s očiju. Osjećali su da su okruženi i da ako ne djeluju sada, samo kraljevstvo moglo bi postati sljedeća meta politike fragmentacije koja se provodi oko njih.

Zemlja koja je tako dugo vodila vanjsku politiku polako i iza perličastih zavjesa, posegnula je za pištoljem.

Saudijci su podržali protivofenzivu jemenskih snaga odanih međunarodno priznatoj vladi s ciljem ponovnog zauzimanja Hadramauta i al-Mahre. Mukalla je bombardirana. Borci STC-a su ubijeni i prisiljeni na povlačenje.

Kada je tri dana kasnije Izrael postao prva zemlja koja je službeno priznala Somaliland kao suverenu državu, saudijski strahovi su potvrđeni.

To nisu bili slučajni signali. Ono što se događalo u Jemenu s jedne strane tjesnaca Bab al-Mandeb (Tjesnac suza), koji se nalazi na ušću Crvenog mora, i s druge strane na Rogu Afrike, bilo je dio istog plana.

Izrael je svoju odluku o priznavanju Somalilanda kod kuće predstavio kao priliku za uspostavljanje baze putem koje bi mogao napasti Hute. Ali to je bilo puno više od toga.

Dok je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar letio rukovati se s vođom Somalilanda, Abdirahmanom Mohamedom Abdullahijem, saudijski ministar vanjskih poslova princ Faisal bin Farhan bio je u Kairu s mnogo ozbiljnijim izrazom lica, pazeći da egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi prati isti scenarij. Sisi, ultimativna vjetrokazna vjetrokaz, nije trebao nikakvo poticanje.

U izjavi egipatskog predsjedništva navodi se da su im stavovi identični o Somaliji, Sudanu, Jemenu i Gazi – svi podliježu izraelsko-emiratskom planu fragmentacije – te da rješenja za svaku zonu sukoba moraju “očuvati jedinstvo, suverenitet i teritorijalni integritet država”.

Pošiljke oružja iz UAE-a nastavile su stizati, namijenjene borcima koje podržava STC. Kada je Saudijska Arabija bombardirala pošiljku oružja i vozila u luci Mukalla, izravno je prozvala ulogu UAE-a u naoružavanju južnih separatista.

Nekoliko sati kasnije, Abu Dhabi je objavio da povlači svoje snage iz Jemena. Čak je napustio otok Sokotru. U samo nekoliko sati, sav rad, planiranje i finansiranje posljednjeg desetljeća bili su poništeni.

Tihi kolaps

Ovako se mijenja Bliski istok.

Ne fotografiranjem u Ovalnom uredu. Ne tvrdnjom američkog predsjednika Donalda Trumpa da je promijenio 3000 godina historije, izjavom koja je odbačena kao smiješna gotovo prije nego što ju je izgovorio. Ne pompeznim – ali u stvarnosti duboko ciničnim – ugovorima poput Abrahamovog sporazuma.

Već iznenadnim i tihim kolapsima.

Još jedan se dogodio u srijedu. Sam STC bio je na rubu raspada. Njegov vođa, Aidarous al-Zubaidi, nestao je dok se trebao pridružiti delegaciji u Rijadu.

Internetom su kružile glasine da je pobjegao u planine al-Dhalea, svog rodnog grada. Zubaidiju je upravo oduzeto članstvo u PLC-u i optužen je za izdaju.

Zatim je u četvrtak general-major Turki al-Maliki, glasnogovornik koalicije predvođene Saudijskom Arabijom u Jemenu, rekao da obavještajni podaci pokazuju da je Zubaidi kasno uveče 7. januara napustio Aden morem i otputovao u Somaliland.

U međuvremenu, STC je izgubio kontakt sa svojom 50-članom delegacijom u Rijadu.

Bio je to najgori dan u živom sjećanju za snove “Male Sparte” o dominaciji u regiji.

Saudijske društvene mreže, licencirani i visoko kontrolirani glas kraljevstva, podivljale su. Jedna objava koja je postala viralna prikazivala je saudijski F16 kako juri nebom, uz melodiju pjesme na engleskom jeziku.

Tekst je glasio: “Ko god nam je prijetio lavovima u lavljoj jami, upali smo u jamu i nikoga nismo našli. Maazi Drugi [nadimak osnivača kraljevstva, kralja Abdulaziza, koji se sada primjenjuje na Mohammeda bin Salmana] nema 40 dvojnika; sliči samo svom djedu i ocu, Abu Fahdu. A pobunu koju je zapalio prokleti vrag, Maazi je ugasio u povojima.“

Ove riječi ne treba analizirati. Poruka je itekako jasna. Vrag je način na koji Mohammeda bin Zayeda sada opisuje njegov susjed i bivši saveznik.

Prva dva retka ovog ratnog pokliča izrecitirao je Mohammedu bin Salmanu lično pukovnik Mishal bin Mahmas al-Harthi, “vojni pjesnik” u saudijskoj vojsci. Nikad nisam ni pretpostavio da ga imaju ili da im je potreban. Ali nema sumnje da je to sada stav kraljevstva.

Tajni sastanci

To je ogromna promjena. Mohammed bin Zayed se nabacio mladom nepoznatom princu kada su odnosi između dvije nacije bili na najnižoj razini.

Mohammed bin Zayed upoznao je Mohammeda bin Salmana s Washingtonom, Trumpovim klanom i na kraju s Bijelom kućom.

Mohammed bin Salman cijeli svoj klizavi put do vrha saudijske kraljevske porodice duguje svom susjedu iz Emirata, koji mu je stavio na raspolaganje svoj dobro povezani lobistički stroj u Washingtonu.

Mohammed bin Zayed bio je mozak iza strategije stvaranja prijateljskog odnosa prema Izraelu s novim princom. Organizirao je tajne sastanke između pretendenta na saudijsko prijestolje i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Ali u konačnici, sukob između mentora i učenika bio je samo pitanje vremena.

Niti Mohammed bin Salman niti njegova pratnja se nisu promijenili. To su i dalje isti ljudi. Nemaju ni pomisao da saudijski disidenti nestanu. Ljudska prava ih ne drže budnima noću.

Mnoge tweetove koji napadaju strategiju Emirata objavljuje “Columbuos”, za kojeg se pouzdano smatra da je Saud al-Qahtani, čovjek koji je nadgledao i isplanirao ubistvo novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu.

U nedjelju je tvitao: “Saudijska Arabija izjavila je ‘Ne normalizaciji osim uspostavom palestinske države’.” Stoga se vidi ludost Izraela u ubrzavanju koraka njegovog tajnog projekta i njegov očaj da rastrga arapski svijet na sve više i više manjih država kako bi izvršio pritisak na normalizaciju…

“Saudijski projekt je arapski projekt koji je stajao uz arapske zemlje i njihove narode te se protivi projektima uništenja, podjele i raseljavanja. Saudijski projekt je onaj za koji se Arapi moraju boriti.”

Također je znakovito da su usred odlučne akcije Saudijske Arabije u Jemenu, u ponedjeljak, kralj i prijestolonasljednik pozvali na javnu saudijsku nacionalnu kampanju za donacije Palestincima. Prikupljeno je 700 miliona rijala (blizu 200 miliona dolara) i još uvijek traje.

Ljudi koji vode kraljevstvo nisu se promijenili. Ono što se promijenilo jest ovo: napokon su shvatili da regionalni projekti njihovog susjeda predstavljaju prijetnju njihovom vlastitom kraljevstvu – a to je za svaku saudijsku vladajuću elitu crvena linija.

Cijena nafte

Iako je veliki dio emiratskog načina djelovanja uključivao posrednike i poricane državne udare, Mohammed bin Zayed zna da se ne može petljati s ovim susjedom. Saudijska Arabija ima 35 miliona stanovnika. UAE imaju 10 miliona stanovnika, ali samo milion od njih su državljani. Kraj priče.

Kao što je viši saudijski novinar i analitičar Daud al-Sharian napisao na X-u: “Pokušaji podjele Jemena i Somalije i Sudana nisu izolirani događaji, već jedna putanja usmjerena na preoblikovanje regije stvaranjem žarišta nestabilnosti oko Saudijske Arabije.“

„Ova podudarnost odražava projekt koji nadilazi prolazne političke sporove i usmjeren je na ulogu Kraljevstva kao stuba regionalne sigurnosti i ravnoteže. Svijest o prirodi ove putanje ključna je za zaštitu stabilnosti i razumijevanje onoga što se događa s dubokom sviješću i uvidom.“

Dok se Trump dotjeruje nakon što je oteo predsjednika Venezuele i bez suzdržavanja govori o preuzimanju kontrole nad najvećim rezervama nafte na svijetu, njegov drugi saveznik na Bliskom istoku ima drugačije misli.

Proći će godine, možda i desetljeća, prije nego što venezuelska proizvodnja nafte – koju su nekada preuzele američke naftne kompanije – počne dostizati onu Saudijske Arabije, ali smjer kretanja je jasan.

Trumpove akcije će neizbježno sniziti cijenu nafte, što nije u nacionalnom interesu Saudijske Arabije, dok je trenutna cijena Brent nafte već preniska za saudijski nacionalni proračun.

Trump brka vojnu kinetičku moć s moći vladanja i diktiranja pravila stranim zemljama daleko od svojih obala. To su dvije različite stvari.

Izlazak iz petlje propasti

SAD pod Trumpom doista može svrgnuti susjedne vođe, bombardirati Iran po drugi put i uništiti ekonomije nacija širom svijeta ako ne surađuju. Niko to ne osporava. Trump ima najmoćniju vojsku, a dolar ostaje svjetska rezervna valuta; on može vjerodostojno prijetiti bilo kome širom svijeta.

Ništa ga ne sprječava da padobranom spusti četu specijalnih snaga iznad Grenlanda, zabije zastavu u led i proglasi ga američkim suverenim teritorijem.

Ali ono što ne može učiniti jest suočiti se s posljedicama svojih postupaka, baš kao što se njegovi prethodnici nisu mogli nositi s udarom iz Iraka i Afganistana. Venezuela je dvostruko veća od Iraka, a njeno stanovništvo je dobro naoružano.

Saudijsko kraljevstvo ne mora simetrično odgovoriti na jasne i otvorene planove Izraela za regionalnu dominaciju – niti će to učiniti. Ali može početi uveliko otežavati život dvjema Malim Spartama, koje siju sjeme građanskog rata i sukoba po volji širom Bliskog istoka.

Poziv na buđenje koji je Saudijska Arabija primila je dobrodošao razvoj događaja – ne zato što pomaže rastućem popisu naroda koji su pod trajnom okupacijom, uključujući Palestince, Sirijce i Libance, već zato što bi to mogao biti prvi znak sunitske arapske države koja ne samo da tvrdi da je vođa, već djeluje kao nezavisna.

To približava dvije arapske države, Saudijsku Arabiju i Egipat, drugoj regionalnoj vojnoj sili, Turskoj. Rijadove akcije neće biti nepoželjne ni u Iranu. Godinama se govori da se regionalna stabilnost može stvoriti samo regionalnim savezom koji je autonoman i nezavisan o spletkama Washingtona i Izraela.

Alžir, koji je mnogo ranije došao do vlastitih zaključaka o toksičnom savezu između UAE i Izraela, također bi se mogao pridružiti takvom savezu.

Ovo možda zadire previše unaprijed, ali to je ono što milionima Arapa i Iranaca zapravo treba. To je jedini izlaz iz propasti beskrajno neuspješnih intervencija i okupacija koje podržava Zapad, a koje nikada ne prestaju.

U pobjedi u svakoj bitci koju su započeli, ali u gubitku svakog rata, SAD i Izrael su pretjerali. Obe vođe misle da mogu raditi što žele, kada žele. Davno je bilo vrijeme da im je neki arapski vođa kazao da ne mogu, piše Hearst, glavni urednik časopisa Middle East Eye.

David Hearst je suosnivač i glavni urednik časopisa Middle East Eye. Analizira prilike na Bliskom Istoku i sa posebnom pažnjom Saudijsku Arabiju. Bio je vodeći strani pisac za Guardian i dopisnik iz Rusije, Evrope i Belfasta. U Guardian je došao iz The Scotsmana, gdje je bio dopisnik za obrazovanje.

