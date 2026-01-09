Jedni će platiti brutalnu cijenu, drugi su blizu kraja, a treći? Neće napasti?

Zatim je dodao da je Kuba sada bliže kolapsu nego ikad prije te da kineski predsjednik Xi Jinping neće poduzeti mjere protiv kineske regije Tajvan dok je predsjednik Sjedinjenih Država.

U intervjuu za radijsku emisiju američkog novinara Hugha Hewitta, iranskim je vlastima rekao da je “jasno dao do znanja” da će platiti “paklenu cijenu” ako nastave ubijati civile tijekom prosvjeda.

Istovremeno, Trump je rekao da Kuba “visi o niti” te da je zemlja u velikim problemima nakon što je izgubila podršku Venezuele.

„Cijeli njihov sustav ovisio je o Venezueli, njezinoj nafti i novcu“, rekao je Trump.

Trump je rekao da Iran pati od ozbiljnih ekonomskih i političkih problema, uključujući nestašicu goriva, struje i vode , te da prosvjedi diljem zemlje rastu.

“Ne stoje dobro. Veoma loše im ide”, rekao je Tramp.

Izjavio je da su kubanske snage pretrpjele gubitke tijekom sukoba u Venezueli, pohvalivši američku vojsku i naglasivši da su operacije provedene bez gubitaka na američkoj strani.

Trump je ocijenio da je Kuba sada bliže kolapsu nego ikad , vlastitom krivnjom, te da se pritisak može povećati samo intervencijom.

„Kuba je u problemima već 45 godina, ali sada mislim da su vrlo blizu kraja , vlastitom krivnjom“, rekao je Trump.

Govoreći o Kini, Trump je rekao da je razgovarao s predsjednikom te zemlje Xi Jinpingom o slučaju hongkonškog aktivista Jimmyja Laija.

Iako još nije dobio konkretan odgovor, Trump je rekao da bi puštanje Laya bila značajna gesta.

Također je izrazio nadu da Kina neće poduzimati agresivne akcije protiv regije Tajvan dok je on na dužnosti.

Govoreći o američkoj strategiji, Trump je naglasio da je bit njegove politike da nitko ne smije ubijati Amerikance , ugrožavati američku sigurnost ili slati drogu u Sjedinjene Države.

U takvim slučajevima, kako je rekao, odgovor će biti “veoma snažan”.

Također je govorio o modernizaciji američke vojske i mornarice, uključujući potrebu za ratnim brodovima i podmornicama, naglasivši da SAD ima “najmoćniju vojsku na svijetu” te da su prethodne akcije, poput napada na iranski nuklearni program i eliminacije vođe Islamske države, bile “uspješne i precizne”.

