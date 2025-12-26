Sin palestinskih imigranata izabran za predsjednika Hondurasa

Predsjednica Nacionalnog izbornog vijeća (NEC), Ana Paola Hall, izjavila je da vijeće “objavljuje pobjedu Nasryja Juana Asfure Zablaha na četverogodišnji predsjednički mandat, koji počinje 27. januara 2026. i završava 27. januara 2030. godine”.
Asfura (67), sin palestinskih imigranata, pobijedio je Salvadora Nasrallu, koji je pozivao na potpuno ponovno prebrojavanje glasova zbog tvrdnji o nepravilnostima.
Trump je ranije izrazio podršku kandidatu poznatom kao Tito Asfura na predsjedničkim izborima u Hondurasu. Rekao je da bi njih dvojica mogli zajedno sarađivati protiv “komunističkih trgovaca drogom” u regiji.
Nekoliko sedmica ranije, Trump je na svojoj platformi Truth Social napisao da je „jedini pravi prijatelj slobode u Hondurasu Tito Asfura“.
Američki predsjednik je dodao: „Tito i ja možemo zajedno raditi na borbi protiv narkokomunista i pružiti potrebnu pomoć narodu Hondure.“
Asfura je rođena palestinskim roditeljima koji su migrirali u Centralnu Ameriku tokom arapsko-izraelskog sukoba 1940-ih.
Studirao je građevinarstvo, ali je napustio univerzitet prije završetka studija, kasnije je izgradio karijeru u građevinskom sektoru prije nego što je ušao u javni život 1990-ih.
Honduras se smatra jednom od najnasilnijih zemalja u Latinskoj Americi, uglavnom zbog bandi umiješanih u trgovinu drogom i organizirani kriminal.