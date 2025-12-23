Politika

Policijska akcija u Sarajevu: Pretresa se Ured premijera Nikšića i Ministarstva prometa, oduzeti laptopi

5.2K  
Objavljeno prije 1 sat

Pretres se vrši u cilju prikupljanja dodatnih dokaza radi daljeg rada na istrazi u predmetu Munjić i dr.

Po Naredbi Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda FBiH, a uz nadzor postupajućih federalnih tužilaca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH, pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo uz podršku MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, izvršeni su pretresi na tri lokacije na području Sarajeva i Mostara.

Pretresa se Ured premijera Federacije, Ministarstva prometa i komunikacija Federacije BIH sa sjedištem u Mostaru, jedan privatni stambeni objekat, kao i lice zatečeno u objektu.

Tom prilikom na licu mjesta izvršen je i pretres službenih računara Ministarstva prometa i komunikacija Federacije BIH, te su privremeno oduzeti laptopi kao i određena dokumentacija.

Paralelno s tim i dalje se vrši ispitivanje svjedoka, te analiza privremeno oduzete dokumentacije iz ranijeg perioda, saopćeno je iz Federalnog tužilaštva FBiH.


