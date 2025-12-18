“Amerika spremna za ekonomski bum kakav svijet nikada nije vidio”

“Vraćamo našu ekonomiju s ruba kolapsa. Prethodna administracija i njihovi saveznici u Kongresu opljačkali su našu kasu za trilione dolara, podižući cijene i sve ostalo na nivoe kakve nikada prije nisu vidjeli. Ja obaram te visoke cijene i obaram ih vrlo brzo”, rekao je američki lider.

Trump je, tokom sinoćnjeg obraćanja naciji, također rekao da su pod Bidenovom administracijom cijene automobila porasle za najmanje 22 posto, benzina za 30 do 50 posto, cijene hotela za 37 posto, avionskih karata za 31 posto, a cijene hipoteka porasle su za 15.000 dolara pod “vladavinom demokrata”.

“Sada, pod našim vodstvom, sve cijene padaju, i padaju brzo. Demokratski političari su također uzrokovali nagli porast cijena namirnica, ali i to rješavamo”, rekao je Trump u obraćanju naciji.

Istakao je da pritisak politike Bidenove administracije i dalje “proganja trenutnu ekonomiju”.

„Prije jedanaest mjeseci naslijedio sam nered, a sada ga popravljam . Nakon samo godinu dana, postigli smo više nego što je iko mogao zamisliti. Kada sam preuzeo dužnost, inflacija je bila najgora u 48 godina. A neki bi rekli i u historiji naše zemlje, što je uzrokovalo da cijene budu više nego ikad prije, čineći život nedostupnim milionima i milionima Amerikanaca“, rekao je američki lider.

Bonus za vojnike

Trump je najavio da će krajem ove godine aktivni pripadnici američke vojske dobiti jednokratni bonus u iznosu od 1.776 dolara, takozvanu ratničku dividendu.

Ovaj bonus će dobiti pripadnici kopnenih snaga, marinci i pripadnici zračnih snaga američke vojske s činom pukovnika i niže, kao i pripadnici mornarice i obalne straže s činom kapetana ili niže, izvještava CBS News, navodeći da će ovaj bonus dobiti ukupno oko 1,28 miliona aktivnih pripadnika vojske i 174.000 rezervista.

U saopštenju Bijele kuće potvrđeno je da ukupni trošak ovih jednokratnih isplata iznosi oko 2,6 milijardi dolara.

Govoreći o trenutnom zakonu o pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti, Trump je rekao da je ovaj pravni akt usvojen s ciljem da se osiguravajuće kompanije obogate.

“Bila je to loša zdravstvena zaštita po previsokoj cijeni i to sada vidite kroz velika povećanja premija koje demokrate zahtijevaju. Oni zahtijevaju ta povećanja i to je njihova krivica. Nije krivica republikanaca. Krivica je demokrata “, rekao je Trump.

“Nijedan migrant nije ušao…”

Istakao je napore svoje administracije da zaustavi priliv ilegalnih migranata , kritikujući bivšeg predsjednika zbog njegovog postupanja na granici.

“U proteklih sedam mjeseci, nijednom ilegalnom strancu nije dozvoljen ulazak u našu zemlju, što je podvig za koji su svi govorili da je apsolutno nemoguć”, rekao je Trump.

Spomenuo je američku saveznu državu Minnesotu, rekavši da su Somalijci “preuzeli ekonomiju te države”.

Minnesota ima najveću somalijsko-američku zajednicu u SAD-u, ali većina su američki državljani, ali u proteklih nekoliko sedmica američki predsjednik je istakao veliku istragu o prevari u Minnesoti u kojoj je većina, ali ne svi, optuženi bila somalijskog porijekla.

“Okončao sam osam ratova”

Američki predsjednik je izjavio da je za godinu dana u Bijeloj kući uspio okončati “čak osam ratova”.

Trump je potvrdio da će uskoro nominirati novog predsjednika Federalnih rezervi, obećavši “osobu koja vjeruje u mnogo niže kamatne stope”.

Posljednjih mjeseci, američki predsjednik se bori s negativnim percepcijama birača o američkoj ekonomiji, ali je rekao da su SAD “spremne za ekonomski bum kakav svijet nikada nije vidio”.

