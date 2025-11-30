Blanuša Dodiku: Karan nije predsjednik, izbori nisu gotovi!

Branko Blanuša, kandidat SDS za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima, održanim 23. novembra, poručio je da izborna trka za njega nije gotova, te da Siniša Karan, kandidat SNSD koji prema podacima CIK BiH trenutno vodi za oko 9.000 glasova, nije pobijedio i nije predsjednik Republike Srpske.

Rekao je da će insistirati da se postupak izvrši do kraja, misleći na tvrdnje o izbornim nepravilnostima u Zvorniku, Doboju, Laktašima i Bratuncu, te da očekuje da se time pozabave državni organi.

– To je obaveza prema građanima Republike Srpske. Treba se utvrditi činjenično stanje. Za mene nije gotova izborna trka. Idem do kraja. Koristit ću pravne zakonske mehanizme. Imamo četiri sredine gdje su postojale izborne manipulacije. Ako se pogleda izlaznost, broj procenata na tim biračkim mjestima je Karan dobio sedamdeset i značajno više procenata glasova. To pokazuje da je tu bilo niz izbornih neregularnosti. Time bi se trebali pozabaviti državni organi. Želim samo da se utvrdi činjenično stanje i da budući predsjednik Republike Srpske bude onaj ko je dobio najveće povjerenje građana. Nije problem da drugom kandidatu čestitam, ali želim da ovaj rezultat bude ono što je volja građana Republike Srpske“, rekao je Blanuša – gostujući u Centralnom dnevniku televizije Face.

On je naveo da mu nije jasno da Darka Babalja iz SDS niko nije kontaktirao nakon što je objavio video koji se tiče izbornih manipulacija.

– Tražim i grafološku analizu. Najvažniji element je krađa identiteta. Pojedinci i grupe ljudi na većem broju mjesta su glasali – tvrdi Blanuša.

Ako pobijedim, moj budžet će biti minimalan

Govoreći generalno o situaciji u Republici Srpskoj, Blanuša je naveo da u Srpskoj realno živi oko 800.000, da je vladajući režim prisutan već dvadeset godina, a da sva javna preduzeća rade sa gubicima.

– Vežu se i afere za raskid koncensionih ugovora. Otvara se pitanje vjetroparka ‘Trusina’. U Republici Srpskoj se ništa ne radi na Koridoru Vc. Imamo niz primjera bahatog ponašanja u interesu jednog pojedinca. Sve dolazi na naplatu građanima Republike Srpske. Dodik radi u interesu svoje grupe ljudi… ljudi koji njega podržavaju. Ne vidim politiku u interesu građana. Moj budžet, ako budem predsjednik Republike Srpske, biće minimalan za funkcionisanje institucije. Novac treba uložiti gdje je najpotrebnije – poručio je Blanuša.

Ja sam običan čovjek, narod je u strahu

Rekao je da je u prethodnom periodu imao priliku da razgovara sa običnim ljudima i da ih može razumjeti jer je i on običan čovjek.

– I ja živim sličnim životom. Ja sam jedan od nas koji živi život običnog čovjeka! Naš narod živi na granici siromaštva. Svako mjesto ima moćnike. Oni određuju ko može da se zaposli. Kod tih ljudi vidim dvije stvari: strah i nezadovoljstvo stanjem u Republici Srpskoj. Oni žele promjene. Žele da mladi ostanu ovdje. Žele da budu jednaki pred zakonom i pred institucijama. Sve je zarobljeno u kandžama korupcije – rekao je između ostalog Blanuša.

