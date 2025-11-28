Nije obavjestio ni SAD ni EU? Orban ide u posjetu Putinu

Prema VSquareu, NATO i EU partneri nisu bili upoznati sa Orbanovim planom da posjeti Rusiju, a putovanje vjerovatno nije bilo koordinisano ni sa Sjedinjenim Državama.

Jedan evropski izvor smatra da je sastanak planiran već duže vrijeme i da predstavlja nastavak Orbanove tradicije godišnjih susreta sa Putinom.

Diplomatski izvori VSquarea navode da će Orban putovati sa “većom delegacijom od nekoliko desetina ljudi”, uključujući ministra spoljnih poslova Petera Sijarta, ministra građevinarstva i saobraćaja Janoša Lazara i savjetnika za nacionalnu bezbjednost Marcela Biroa.

Glavna svrha posjete, prema izvorima medija, jeste razgovor o energetskim pitanjima, posebno nakon odluke SAD da Mađarskoj odobri jednogodišnje izuzeće od sankcija na rusku naftu i gas.

Facebook komentari