Stanivuković traži hitnu reakciju MUP-a RS: “Objavit ću imena policajaca, zašto šute o drogi u UKC-u”

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković ponovo je pozvao MUP Republike Srpske i nadležno tužilaštvo da hitno reagiraju u slučaju snimka iz UKC-a RS, na kojem se pojavljuju bivši direktor te ustanove Vlado Đajić i osuđivani kriminalac Nenad Radinković. Stanivuković tvrdi da ni sedmicu nakon objave snimka nije razjašnjeno kako je navodna droga dospjela u UKC, ko ju je unio, ko je čekao ispred zgrade i šta se kasnije desilo s materijalom vidljivim na stolu.

– Osim što su rekli da su saslušali Đajića, MUP RS nije rekao ništa. Ovdje ima više krivičnih djela, a svi šute. To se dešava u najvećem kliničkom centru u Srpskoj. Ako je ovo standard, onda ispada da svako može da ima drogu, a da mu niko ništa neće – poručio je Stanivuković, simbolično držeći kesu kakvu je, prema snimku, primio Đajić.

Vlado Đajić ispitan u policiji nakon spornog snimka

On tvrdi da je sadržaj iz te kese, vidljiv na snimku, trebao biti podmetnut njemu ili odborniku Nebojši Driniću.

– Šta bi bilo da se ovakav snimak pojavio u kabinetu gradonačelnika? Za sekundu bi tu bio MUP. Zato tražimo reakciju nadležnih. Imamo sve dokaze – rekao je lider PSS-a i najavio da će – ukoliko institucije ni ove sedmice ne reaguju – objaviti imena dvojice pripadnika interventne jedinice MUP-a RS koji su, kako tvrdi, prema snimku bili ispred UKC-a.

Istakao je i da je neshvatljivo kako Vlado Đajić i dalje ima važeću ljekarsku licencu.

– Ministar Željko Budimir nije rekao da li je snimak star deset mjeseci, da li su sve ranije znali i da li su ispitivali Đajića i presuđenog Radinkovića – dodao je Stanivuković.

Incident na Banj brdu

Stanivuković se osvrnuo i na incident koji se dogodio sinoć na Banj brdu, gdje ga je – prema njegovim riječima – fizički presreo i prijetio mu Igor Arsenić. Stanivuković ga je prijavio policiji, nakon čega je Arsenić ubrzo uhapšen.

Uhapšen muškarac koji je prijetio Drašku Stanivukoviću na Banj brdu

– Najnormalnije sam šetao kada mi je prišao s leđa, unio mi se u lice, skinuo torbu i uputio otvorene prijetnje. Ostao sam miran – najbitnije je da nisam odgovorio. Ovo se može desiti bilo kome u Banjoj Luci – rekao je gradonačelnik.

Dodao je da sinoć nije imao obezbjeđenje i ocijenio da je to bila pogrešna procjena.

– Rečeno mi je da mu je zasmetalo što sam ga pomenuo na pressu ispred MUP-a. Ako gradonačelnik nema pravo da govori o sigurnosnim problemima, onda ne znam. Ako je spreman da presretne gradonačelnika, šta je onda sa drugim ljudima – poručio je Stanivuković.

Policija je potvrdila da je Arsenić uhapšen zbog sumnje da je prijetio gradonačelniku, te da se protiv njega vodi kriminalistička obrada pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

PSS traži provjere u više gradova

Predstavnici Pokreta Sigurna Srpska naglasili su da lokalni izbori za njih “nisu završeni”, ističući brojne nepravilnosti i minimalne razlike u rezultatima. Član PSS-a i bivši gradonačelnik Banje Luke Igor Radojičić kazao je da postoje ozbiljne sumnje u izborne neregularnosti u Doboju, Zvorniku i Laktašima.

SDS: Izbori će se okončati samo onda kada se ponove u Doboju, Zvorniku i Laktašima

– Podržali smo Branka Blanušu, a rezultat u Banjoj Luci pokazuje da je grad opoziciono orijentisan. Nemamo posmatrače, ali SDS ima, i imaju našu podršku da reaguju – rekao je Radojičić, dodajući da vlast, uprkos slavlju, “nema razloga za zadovoljstvo”.

Iz PSS-a su najavili pripreme za izbore 2026. godine.

Stanivuković je trijumf vlasti nazvao “Pirovom pobjedom”.

– Ključ je da budemo mudri i da zadržimo jedinstvo opozicije. Tražit ćemo provjere Laktaša, Zvornika i Doboja, a Banja Luku neka provjere koliko god puta treba. Režim je na respiratoru još devet mjeseci – poručio je.

