Nova vizija za NATO? Meloni i Erdogan iznenadili saveznike!

Dvoje zvaničnika razgovarali su na marginama samita grupe G20 koji se održava u Johanesburgu u Južnoj Africi, saopšteno je iz italijanskog predsedništva, prenijela je agencija Ansa.

“Tokom susreta, lideri su detaljno razmijenili mišljenja o aktuelnoj međunarodnoj krizi, uz poseban osvrt na rat u Ukrajini i situaciju na Bliskom istoku”, dodaje se u saopštenju.

Meloni i Erdogan su takođe izrazili zajedničko očekivanje da će bilateralni odnosi biti nastavljeni u veoma pozitivnom smislu u cilju jačanja saradnje u ekonomskoj sferi i strateškim sektorima, navela je Ansa.

