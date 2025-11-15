Politika

Orban i Milanović: Potrebni maksimalni diplomatski napori za mir u Evropi

Objavljeno prije 1 sat

Mađarski premijer Viktor Orban i hrvatski predsjednik Zoran Milanović saglasili su se u petak uveče u razgovoru u Budimpešti da su potrebni maksimalni diplomatski napori za postizanje mira u Evropi, saopštila je Milanovićeva kancelarija.

Milanović boravi u dvodnevnoj posjeti Mađarskoj na poziv mađarskog predsjednika Tamaša Šuljoka sa kojim se sastao ranije danas, prenio je Index.hr.

Milanović je nakon susreta s Šuljokom izrazio nadu da će u Budimpešti ipak biti održan ranije planiran, pa otkazan sastanak američkog i ruskog predsjednika, naglašavajući da je diplomatija u kojoj se ne razgovara “put u nepovrat”, prenosi Tanjug.

Kako je najavljeno, Milanović i Šuljok će sutra u Pečuju učestvovati na centralnoj svečanosti obilježavanja Dana Hrvata u Mađarskoj.

Proslava ujedno označava i 30. godišnjicu osnivanja Hrvatske državne samouprave, kao i 35 godina djelovanja Saveza Hrvata u Mađarskoj.


