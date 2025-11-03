Čović: Nisam htio otkazati aktivnosti da bih ispunio hir Ademovića, priča o trećem entitetu je besmislena

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović nakon sjednice organa ove stranke prvo se osvrnuo na otkazanu sjednicu Doma naroda PSBiH zbog nedostatka kvoruma.

Na sjednici se nisu pojavili kadrovi HDZ-a BiH i SNSD-a.

– Sazivati sjednice i onda optuživati nekog da nije došao, to je besmisleno. Mi smo odredili da 20. novembra bude sjednica, to je dogovoreno, kada svi mogu biti. Ademović je kazao da je u skladu s Poslovnikom, bez kolegija, bez ičega, a neka ih zakazuje i dalje. Istina je da je pet delegata zatražilo, ali nisam mogao ovo otkazati da bi ispunio nečiji hir, kako bi rekli da neko blokira. Nećemo ovako daleko dogurati – istakao je Čović.

Dobio je pitanje i da li zna zašto je Avdi Avdiću zabranjen ulazak u Hrvatsku.

– Ne znam zašto je Avdo Avdić zadržan na granici, bilo je i ranije takvih slučajeva, u detalje nisam ulazio. Kolege su zatražile očitovanje, ne znam kakav će odgovor biti. Učinit ćemo sve da BHRT može normalno finansirati, ako će neko blokirati budžet jer je to uvršteno, radije ćemo pronaći drugi način – kazao je.

Naveo je i da je ih predsjedavajuća Vijeća ministara BiH izvjestila o pitanju glavnog pregovarača.

– Krišto nas je izvjestila da je stavila na dnevni red da bi se odredio pregovarački okvir i eventualno imenovao glavni pregovarač. Dogovor je bio da prvo usvojimo dva zakona, a onda imenujemo pregovarača, ovo je stvar nadmudrivanja. Naravno da ne dolazi u obzir da ga Predstavnički dom PSBiH. Ako usvojimo ova dva zakona, vjerujem da ćemo pregovarača imati dan nakon toga – naglasio je.

Osvrnuo se i na pitanje visokog predstavnika u jeku sve glasnijih poziva da treba napustiti BiH.

– Što se tiče visokog predstavnika, mnogi koji su bili dio struktura govore da je istekao rok. To je rekao Volfgang Petrič. Više od 900 bonskih ovlasti je doneseno, moramo razumijeti da vlast mora donositi odluke. Uvjeren sam da što se tiče organiziranja vlasti, što se tiče Ljubića, ne znam šta je govorio, ne bih to komentirao. Trebamo iz Dejtona sve iscrpiti. Besmisleno je pričati o trećem entitetu, jer to nije u skladu s Ustavom. Šta je moja želja, to je nešto drugo – zaključio je.

