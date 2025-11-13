Trump potpisao zakon o finansiranju, okončana najduža blokada američke vlade ikad

Trumpov potpis, koji se smatra formalnošću nakon što su mjere prošle oba doma Kongresa, okončao je 43-dnevni zastoj koji je ostavio stotine hiljada saveznih službenika bez plate i poremetio javne službe.

“Dakle, s mojim potpisom, savezna vlada će sada nastaviti s normalnim radom, a moja administracija i naši partneri u Kongresu nastaviće naš rad na snižavanju troškova života, vraćanju javne sigurnosti, rastu naše ekonomije i ponovnom postizanju pristupačnosti Amerike”, rekao je Trump dok je potpisivao zakon.

“Ovo je veliki dan”, nastavio je dok su novinari odmah nakon potpisivanja izvedeni iz Ovalnog ureda.

Ranije u srijedu, 222 člana Predstavničkog doma SAD-a, gdje republikanci imaju tijesnu većinu, glasala su za prelazni budžet, koji bi trebao finansirati vladu do kraja januara, a 209 je bilo protiv. Gotovo svi republikanci i nekoliko demokrata glasali su za mjeru.

Zatvaranje vlade počelo je 1. oktobra, jer se republikanci i demokrate nisu uspjeli dogovoriti o novom saveznom budžetu.

Bez plana potrošnje koji su odobrila oba doma Kongresa, nema priliva vladinim agencijama, jer se plate saveznih radnika, vojska i programi socijalne pomoći finansiraju iz saveznog budžeta.

Trumpovi republikanci i opozicione demokrate sedmicama su vodili žestoki spor oko budžeta, usmjeren na potrošnju na zdravstvenu zaštitu. Bilo je potrebno nekoliko glasova demokrata da bi zakon prošao u američkom Senatu, budući da republikanci tamo imaju tijesnu većinu sa 53 od 100 mjesta u domu, a najmanje 60 je bilo potrebno za pomicanje prijedloga.

Sedmicama su demokrate odbijale da podrže kompromis. Međutim, tokom vikenda nekoliko demokrata je promijenilo svoj stav, otvarajući put glasanju u ponedjeljak, kada je gornji dom usvojio mjeru.

Prelazni budžet važi samo do kraja januara. Ako se do tada ne usvoji redovni budžet, moglo bi doći do novog zatvaranja u februaru, prenosi RSE.

