Senatori postigli sporazum o okončanju blokade vlade, čeka se potpis Trampa

kojim će se okončati blokada i održati rad američke vlade, izvještava CNN.

Odgovarajući zakon podržalo je 60 senatora, 40 ih je bilo protiv. Sporazum će omogućiti raspodjelu sredstava za vladine poslove do 30. siječnja 2026.

Sada će dokument biti vraćen Zastupničkom domu, a zatim ga mora potpisati predsjednik Donald Trump. Proces odobravanja mogao bi potrajati još nekoliko dana. Sam Trump rekao je da je zemlja blizu nastavka rada vlade. “To ćete vrlo brzo saznati”, rekao je šef Bijele kuće.

Zatvaranje vlade Sjedinjenih Država započelo je 1. listopada i s 40 dana postalo je najduže u povijesti zemlje.

Prethodni rekord od 35 dana BIO je tijekom Trumpovog prvog predsjedničkog mandata i završio je u siječnju 2019. Tijekom proteklih nekoliko tjedana Kongres se nije uspio dogovoriti o financiranju javnih usluga, jer su demokrati gurali subvencije za Obamacare i protivili se smanjenju Medicaida, dok su republikanci odbijali priznati TO.

U zamjenu za okončanje zastoja, vođa većine u Senatu John Tune obećao je demokratima da će u prosincu glasati o proširenju subvencija za zdravstvenu skrb. Sporazum također predviđa povratak na posao i naknadu saveznim službenicima koji su otpušteni tijekom zatvaranja. Od 1. listopada gotovo 1,5 milijuna državnih službenika i vojnog osoblja stavljeno je na neplaćeni dopust ili je prisiljeno raditi bez plaće.

Prema ekonomistima, zatvaranje je Sjedinjene Države koštalo 10 do 30 milijardi dolara tjedno.

Zbog zatvaranja vlade, državni službenici i njihove obitelji trošili su manje, a nedostatak isplata negativno je utjecao na mnoge u vladinim institucijama. Istovremeno, zatvaranje nije utjecalo samo na same Sjedinjene Države, već i na njihove baze, vojne baze u Europi, gdje su zaustavljene isplate lokalnim radnicima.

