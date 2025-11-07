Čović: Korigirati odluku o državnoj imovini, 15 milijardi eura investicija je na čekanju, bilo je i gorih izvještaja EK

Prvo je komentirao ukidanje sankcija Dodiku i govorio o značaju lobiranja u SAD.

– Možda kratak komentar – lobiranje je praksa u svijetu, kao i ovdje. Postoji različiti oblici, Dodik ide tu najtransparentnije kroz budžet, njemu se tu poklopilo. Hrvatska politika nema takve mogućnosti, mi ne možemo ni marku izdvojiti gdje oni izdvoje milione, ali mi imamo više kanala komunikacije – rekao je.

Moderan i urban grad

Nakon toga je govorio o tenzijama u Mostaru.

– Prešla se mjera dobrog ukusa, Mostar je evropski grad. Izmjenama statuta grada mostara su određene minimalne i maksimalne kvote, trebalo se riješiti i legitimno predstavljanje, tragamo za rješenje za to. Oni koji žele od Mostara napraviti grad slučaj, neka znaju da stojimo iza Kordića. Nikome nećemo dopustiti da udaraju na integritet gradonačelnika i da se vrate u okvire zakona. Mostar je evropski grad i ne smijemo nečijim aspiracijama dozvoliti da to urade. Ne smije nadvladati anarhija. Poruka za Mostar je da snažno stojimo uz Kordića, želimo Mostar napraviti modernim i urbanim gradom. Ne smije se ništa graditi bez dozvola i nećemo opet dozvoliti da dođe period u kojem se ne mogu donositi odluke – kazao je.

Čović je dobio i pitanje da li su zanemareni odnosi s američkom administracijom.

– Američka administracija je ključna u BiH, nismo ih zanemarili, možda nismo toliko vidljivi, a možda je i bolje tako. Sastao sam se s 4-5 puta s otpravnikom poslova, a došao je prije dva mjeseca.

Nakon toga je prokomentirao i pitanje državne imovine.

– Resorni ministar Bunoza je napravio presjek gdje se nalazimo i pojasnio je blokade. Nedopustivo je da izvan ustavnih ovlasti kada je u pitanju državna imovina, pa će se prema njoj tako odnositi. Nedopustivo je da ne možemo graditi autoput kroz Mostar, jer to neko blokira. Visoki predstavnik je rekao da će morati korigirati svoju odluku. 15 milijardi eura investicija stoji zbog toga. Nezamislivo da javna infrastruktura se ne može raditi zbog toga. Donekle razumijem ako je privatni sektor, ali ovo… Ministar kaže da je neperspektivna imovina, ali mi ne možemo graditi. To nije način. Pozivam visokog predstavnika da korigira rješenje – istakao je.

Osvrnuo se i na koaliciju pet stranaka s hrvatskim predznakom koje raditi mimo HDZ-a.

– Puno je trojki i petorki, neću ih tako nazivati. Razumijem da su izbori za 11 mjeseci i da svako ima svoje ambicije i učinit ću sve da moja politika dobije najveću podršku, neka im je sretan put – naveo je.

Na pitanje novinarke “Avaza” o izvještaju Evropske komisije, za kojeg je dojam da je nikad gori, on je rekao da to nije tako.

– Bilo je puno gorih izvještaja, ali činjenica da nismo uradili ključne stvari. Nadamo se da ćemo u naredna dva mjeseca uraditi. Neka mi neko objasni zašto nismo u stanju osvojiti dva zakona, ministar će to predložiti da ide u parlamentarnu proceduru. Evropska unija nam je do kraja otvorila vrata, samo ga naivni ne bi iskoristili. Ako smo se dogovorili oko glavnog pregovarača, otkud sad mudrovanja oko toga da ne može ovaj ili onaj ili kakva mu je krvna slika. Izvještaj je realan i dovoljno poticajan i hajmo to riješiti. Nezamislivo je za mene da se zakaže sjednica dok neko zna da sam van države, a dogovorili smo drugi datum da isti dan imamo hitnu i redovnu sjednicu. Ako s tri ruke neko može zaustaviti sve, onda sjednite s njima i pogledajte da donesete na dnevni red nešto što je i njima interesantno. Jučer sam rekao Ademoviću da nije fer da se to tako radi. Blokade nema, ali fizički nismo mogli biti prisutni. Neće Klub Hrvata ovisiti o bilo kome u Domu naroda, Ademović je znao da neće biti sjednice, jer nećemo doći. Klub Srba je znao da neće biti većine pa je došao. Ako znate da će blokirati smjene, zašto to stavljate na dnevni red? S SDA ćemo naredne sedmice održati sastanak i time ćemo završiti ciklus sastanaka sa svim strankama – istakao je.

Dva zakona

Naveo je da ne može da ne bude optimističan, jer vjeruje u ono što radi.

– Optimizam ima uporište, a da li je neko krenuo s kampanjoj šest mjeseci ili godinu prije. Ako neko zakaže sjednicu kada nas nema, onda to nije dobro. Evropski put možemo završiti kroz dvije sjednice, a pitanje je da li neko ima ambiciju da blokira sve procese. Vijeće ministara će donijeti odluku o glavnom pregovaraču. Dogovor je bio da prvo usvojimo dva zakona, a da onda riješimo pitanje pregovarača, a onda je neko žurio da bi nešto pokazao – zaključio je.

Facebook komentari