Munjić, Mušinović, Huseinović-Ajanović i Ohranović ispitani u svojstvu osumnjičenih: Predložena zabrana obavljanja dužnosti

U prostorijama Poebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH ispitane su četiri osobe u svojstvu osumnjičenih za počinjenje više koruptivnih djela. Ispitani su vršilac dužnosti direktora Federalne uprave policije Vahidin Munjić, šefica Kabineta premijera Vlade FBiH Arijana Huseinović-Ajanović, policijski inspektor Muhamed Ohranović te direktor Policijske akademije FMUP-a Ervin Mušinović.

Danas je, po naredbi Posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH, a na prijedlog postupajuće federalne tužiteljice oduzet i mobilni uređaj vršiocu dužnosti Federalne uprave policije.

Federalno tužilaštvo FBiH uputit će prema Vrhovnom sudu FBiH prijedlog mjera zabrane za sve četiri osobe koje se odnose na preduzimanje poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti, zabranu posjećivanje određenih mjesta, te zabranu sastajanja sa određenim osobama.

