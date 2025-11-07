Politika

Munjić, Mušinović, Huseinović-Ajanović i Ohranović ispitani u svojstvu osumnjičenih: Predložena zabrana obavljanja dužnosti

Objavljeno prije 37 minuta

Danas je, po naredbi Posebnog odjela Vrhovnog suda FBiH, a na prijedlog postupajuće federalne tužiteljice oduzet i mobilni uređaj vršiocu dužnosti Federalne uprave policije

U prostorijama Poebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH ispitane su četiri osobe u svojstvu osumnjičenih za počinjenje više koruptivnih djela. Ispitani su vršilac dužnosti direktora Federalne uprave policije Vahidin Munjić, šefica Kabineta premijera Vlade FBiH Arijana Huseinović-Ajanović, policijski inspektor Muhamed Ohranović te direktor Policijske akademije FMUP-a Ervin Mušinović.

Federalno tužilaštvo FBiH uputit će prema Vrhovnom sudu FBiH prijedlog mjera zabrane za sve četiri osobe koje se odnose na preduzimanje poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti, zabranu posjećivanje određenih mjesta, te zabranu sastajanja sa određenim osobama.


