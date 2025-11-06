Dodik izgubio i spor u Beču: Sud odbacio njegovu tužbu protiv lista Heute

Pokrajinski sud u Beču odbacio je tužbu Milorada Dodika protiv austrijskog dnevnog lista Heute, čime je ovaj slučaj završen u korist medija.

Dodik, koji je u međuvremenu razriješen s funkcije predsjednika Republike Srpske, tražio je objavu demantija povodom članka iz februara ove godine, prenosi Crna-Hronika.

Sud je njegov zahtjev odbio i obavezao ga da plati troškove postupka. Dodik ima pravo u narednih 14 dana uložiti žalbu Višem pokrajinskom sudu.

Tužba se temeljila na tvrdnji da je spomenuti članak netačno naveo da je Dodik osuđen na godinu zatvora, bez napomene da se kazna može zamijeniti novčanom. Sudija Daniel Potmesil nije prihvatio taj argument.

– Čitatelju je već jasno, čim pročita tekst, da je o tome nadležan apelacioni sud – naveo je Potmesil.

Bitno je spomenuti da je Dodiku još uvijek na snazi zabrana ulaska u Austriju, uvedena u aprilu ove godine.

