Crnadak pred put u SAD: Imam poruku za Nenada Stevandića

Kako je naveo, zbog toga neće prisustvovati sjednici Narodne skupštine.

– Da bi se izbjegle bilo kakve nedoumice, obavještavam javnost da neću učestvovati u radu Narodne skupštine na sjednici koja počinje u utorak, 4. novembra, zbog ranije planiranog putovanja u Sjedinjene Američke Države i brojnih zakazanih sastanaka – rekao je Crnadak.

Istovremeno je uputio poruku predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nenadu Stevandiću.

– Pozivam predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića da, kao što je preuzeo obavezu, za sjednicu Kolegijuma, koja će biti održana neposredno pred početak sjednice, obezbijedi informaciju o tome zašto je došlo do potpunog ignorisanja odluke Narodne skupštine o održavanju referenduma 25. oktobra, te zašto ta odluka nikada nije objavljena u Službenom glasniku.

Također, javnost treba biti upoznata da su se predstavnici Vlade Republike Srpske obavezali da će za tu sjednicu Kolegijuma konačno pripremiti i svoj odgovor na inicijativu o stavljanju afere Vijadukt na dnevni red, s obzirom na to da im je predsjednik Narodne skupštine inicijativu proslijedio još prije više od tri mjeseca. Afera Vijadukt treba da bude tačka preokreta, jer je interes i naroda i Republike Srpske da se, uz krivičnu prijavu Tužilaštvu RS, pošalje jasan i jednoglasan stav da neko za gubitak 120 miliona mora odgovarati i da nećemo odustati dok se to ne desi – poručio je Crnadak.

