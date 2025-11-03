Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Dženan Đonlagić oglasio se nakon što je nastavak sjednice koji je zakazan za danas, nije mogao biti održan zbog nedostatka kvoruma, jer na sjednicu nisu došla tri delegata iz Kluba hrvatskog naroda, iz HDZ-a BiH.

“SNSD više ne smije, blokadu preuzeo HDZ. Današnja sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH pokazuje da HDZ sada preuzima teret blokada od SNSD jer oni to više ne smiju”, naveo je Đonlagić.

SNSD više ne smije, blokadu preuzeo HDZ. Današnja sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH pokazuje da HDZ sada preuzima teret blokada od SNSD jer oni to više ne smiju. — Dzenan Djonlagic (@DzenanDjonlagic) November 3, 2025

Među tačkama dnevnog reda koje su delegati trebali razmatrati u nastavku zasjedanja su prijedlozi za smjenu kadrova Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u Kolegiju Doma naroda i u Vijeću ministara BiH.

Prijedlog za smjenu kadrova SNSD-a u Kolegiju Doma naroda državnog parlamenta i u Vijeću ministara BiH više puta je bio stavljan na dnevni red sjednica, ali se delegati nisu imali priliku izjasniti o tome. Razlog je što je svaki put prije rasprave o navedenim smjenama sjednica prekinuta jer bi je napustili delegati iz Kluba srpskog naroda, koji dolaze iz SNSD-a, pa nije bilo kvoruma za daljnji rad i odlučivanje.

Facebook komentari