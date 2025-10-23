U inat Trampu: MARATONSKI GOVOR u senatu od 22 sata i 37 minuta

Merkley , 68, počeo je govoriti u utorak u 18:21 po istočnom vremenu (00:21 po srednjoeuropskom vremenu) i nastavio je do srijede u 16:58 popodne (22:58 po srednjoeuropskom vremenu) .

Tijekom govora kritizirao je Trumpovu administraciju zbog napora za deportaciju, otkazivanja saveznih programa, takozvane politike “naoružanja” Ministarstva pravosuđa i napora da se Nacionalna garda pošalje u američke gradove – uključujući Portland, izvijestio je CBS News.

‘Ring the alarm bells’: Sen. Jeff Merkley protests Trump policies with marathon speechhttps://t.co/Hn8vrFSc77 pic.twitter.com/So2N810CZf — The Washington Times (@WashTimes) October 23, 2025

„Došao sam večeras u Senat da upozorim. Nalazimo se u najopasnijem trenutku , najvećoj prijetnji našoj republici od Građanskog rata. Predsjednik Trump uništava naš Ustav“, rekao je Merkley na početku svog govora.

Deseci njegovih kolega demokrata naizmjence su mu postavljali duga pitanja, praveći pauze tijekom govora i pružajući platformu drugim senatorima da iznesu svoje argumente.

Prema tiskovnoj službi Senata, ovo je bio četvrti najduži govor u Senatu od 1900. godine.

Portland , koji Merkley predstavlja, godinama je meta Trumpovog nezadovoljstva , a ponovno je došao u središte pozornosti prošlog mjeseca, kada je američki predsjednik naredio Ministarstvu obrane da koordinira raspoređivanje trupa Nacionalne garde u grad.

U ponedjeljak je savezni žalbeni sud otvorio put administraciji da federalizira i rasporedi pripadnike Nacionalne garde Oregona u Portland dok se pravni spor nastavlja.

Senator Jeff Merkley

of Oregon iscurrently

pulling an all nighter

on the Senate floor

to discuss Trump's

lawlessness.https://t.co/fqAqy1KBZR — Neal Rudin (@ZagoZana) October 23, 2025

„Predsjednik Trump želi da vjerujemo da je Portland u Oregonu, moja matična država, pun kaosa i nereda jer ako može reći američkom narodu da postoje neredi, može reći i da postoje neredi. A ako postoje neredi, to može iskoristiti za jačanje svog autoritarnog utjecaja na našu naciju. Da se pretvara da postoje neredi ili čak pokuša izazvati nasilje i ojačati svoj autoritarni utjecaj“, rekao je Merkley u svom obraćanju Senatu.

Izjavio je da stanovnici Portlanda “ne padaju na mamac”. Umjesto toga, rekao je, “demonstriraju s radošću i hirovitošću”.

„Žele svijetu jasno dati do znanja da ono što Trump govori o nasilnim prosvjedima ili neredima u Portlandu jednostavno nije istina“, dodao je.

Merkley je istaknuo da “predsjednik Trump cijepa naš Ustav”.

„Ovo predstavlja nevjerojatnu prijetnju našoj naciji. Prijetnju cijeloj viziji našeg Ustava. Cijeloj platformi na kojoj počiva naša sloboda “, upozorio je.

Senator, koji u petak puni 69 godina, kritizirao je Trumpov rad, koristeći vizualne materijale, uključujući veliki zeleni billboard, optužujući predsjednika za “zloupotrebu Ministarstva pravosuđa”.

Merkley je 2017. godine održao jedan od najdužih govora u Senatu ikad zabilježenih, kada je više od 15 sati govorio protiv nominacije suca Vrhovnog suda Neila Gorsucha.

Vođa manjine u Senatu Chuck Schumer pohvalio je Merkleyja u Senatu dok se govor približavao 21 sat.

„Samo želim zahvaliti sjajnom senatoru iz Oregona na njegovoj snazi, hrabrosti, integritetu i što je skrenuo pozornost na ovu eroziju demokracije pod Trumpom“, rekao je Schumer.

Trenutni rekord u opstrukciji drži demokratski senator Cory Booker iz New Jerseyja, čiji je govor trajao 25 ​​sati i 5 minuta od 31. ožujka do 1. travnja, a bio je usmjeren i na kritiziranje politika Trumpove administracije.

Pojam filibuster (zabrana djelovanja) u zakonodavnom procesu označava pravo na neograničenu raspravu o određenom pitanju, što omogućuje odgađanje ili potpuno sprječavanje glasanja o zakonu ili drugom prijedlogu.

