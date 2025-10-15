Krišto na sjednici Parlamenta: Nema pozicije i opozicije oko evropskog puta, svi su za Evropsku uniju

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto (HDZ BiH) obratila se na sjednici Predstavničkog doma PSBiH na kojoj je tema bila Reformska agenda.

– Pažljivo sam slušala sve kolege, poštujem sve stavove, bez obzira kakvi bilo, naš je kroz radni tim bio potpuno drugačiji. Želim Vam kazati šta se uradilo oko usvajanja dijela Plana rasta koji se tiče Reformske agende, za to bi bilo potrebno nekoliko sjednica. Nastavit ću s istim žarom raditi kada je u pitanju kompletan evropski put, neću se umoriti. Tu nema pozicije i opozicije, nisam ni od koga čula da kaže da nije za Evropsku uniju – rekla je Krišto.

Navela je da se tome svi trebaju posvetiti i u zakonodavnoj i u izvršnoj vlasti.

– Kažu da nismo dobili materijal, a postoje zakonske odredbe. Mi kao članovi Vijeća ministara odgovaramo na inicijative, pitanja, nismo dobili nikakav upit da nam se dostavi, nego samo obavijest da se održava sjednica. Sačinila sam informaciju, koja je kratka, a koja govori o koracima koje smo učinili da bi napravili Reformsku agendu. Nikakva konstatacija stoji da je to neko radio sam, govore zašto radni tim, samo nivo BiH, nije to tačno, ovo se tiče cijele BiH i svih nivoa. Reforme će se morati sprovesti na svim nivoima vlasti. U ovom trenutku do kraja nismo napravili posao, naravno da smo je dostavili na engleskom jeziku, od njih sada dobijamo komentare. Mi radimo dalje kako bi pristupili instrumentima, o zajmu i kako bi dobili prvu tranšu – kazala je Krišto.

Dodala je da se sredstva od 10 posto koji smo mi izgubili, možemo ih kasnije izvući.

– Drago mi je da ćemo imati priliku o ovome razgovarati puno puta, uvijek stojim da kao članovi izvršne vlasti odgovaramo Domu – zaključila je Krišto.

