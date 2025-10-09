Vukanović: Sve su veće šanse da Blanuša bude novi predsjednik

Danas u 15:30 sati, u sjedištu Srpske demokratske stranke u Banjoj Luci (zgrada bivšeg Čajeveca), održat će se sastanak delegacije Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića i SDS-a.

Tema sastanka su vanredni predsjednički izbori u RS te aktivnosti i kampanja koje treba dogovoriti kako bi Branko Blanuša postao novi predsjednik RS, otkrio je Vukanović, lider Liste za pravdu i red.

“Poslije sastanka obratićemo se javnosti i dati izjave novinarima. Branko Blanuša je prvim nastupima ostavio odličan utisak, radi se o gospodinu sa manirima i uglednom univerzitetskom profesoru Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci, i kako vrijeme prolazi sve je bolji rejting u narodu i šanse da Branko Blanuša bude novi predsjednik RS”, naveo je Vukanović.

Branko Blanuša, kandidat SDS-a za predsjednika manjeg bosanskohercegovačkog entiteta RS na prijevremenim izborima 23. novembra, u tu stranku je prešao 2013. godine iz Srpske napredne stranke, gdje je bio predsjednik gradskog odbora. Bio je kandidat SDS-a za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine na opštim izborima 2018. godine.

Redovni je profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci, a prethodno je bio i dekan ovog fakulteta. Doktor je elektrotehničkih nauka i član je brojnih međunarodnih stručnih udruženja – IEEE Power Electronics Society, IEEE Industry Applications Society, IEEE Industrial Electronics Society. Održavao je predavanja na više univerziteta u zemlji i inostranstvu, a član je više uredničkih odbora i recenzent za međunarodne časopise, uključujući europski naučni časopis iz oblasti energetske elektronike, EPE Journal, pišu Vijesti.ba.

