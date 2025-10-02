Stanivuković: Formirat ćemo drugu najveću stranku u RS

Predsjednik PDP-a Draško Stanivuković predstavio je na press konferenciji prve konture novog političkog pokreta u Republici Srpskoj. Iako to zvanično nije priznao, jasno je da bi ovakav potez mogao ugasiti njegovu sadašnju stranku, ali i stvoriti, kako kaže, alternativu “poslije koje više ništa neće biti isto”.

Konferencija za medije bila je posvećena gradskim problemima u Banjoj Luci, ali su pitanja o njegovom političkom projektu privukla najviše pažnje. Stanivuković je objasnio zašto još uvijek šuti o detaljima.

– Naučio sam da radim pa onda govorim. Ovo je ozbiljan projekat i zaslužuje pažnju i poštovanje svih onih koji će se priključiti – kazao je.

Ujedinjenje više stranaka

Prema njegovim riječima, plan je da novi pokret ujedini više političkih stranaka, nevladine organizacije i pojedince, a iz njegovog izlaganja postalo je jasno da se zapravo radi o političkoj stranci.

– Ono što mogu reći jeste da će ovo biti ozbiljno političko ukrupnjavanje na sceni posljednjih decenija. Ujedinit ćemo ljude i iz politike i van nje, iz opozicije, ali i one koji su na drugoj strani, a rade kvalitetno i imaju kredibilitet – rekao je Stanivuković.

“Nove ideje”

Dodao je da će u naredne dvije-tri sedmice ozvaničiti formiranje i postupno predstavljati članove, među kojima će biti imena iz opozicije, ali i šire.

– Poslije tog datuma više ništa neće biti isto. Ljudi traže alternativu – nove ljude, nove ideje – i to ćemo ponuditi. Na početku će nas biti nekoliko, a onda ćemo svakog mjeseca uvoditi nova pojačanja – naveo je.

Stanivuković vjeruje da pokret već na prvim narednim izborima može postati “najsnažnija politička struktura”.

– Imat ćemo trocifren broj odbornika, dvocifren broj poslanika i načelnike. To znači da ćemo odmah postati druga najjača stranka, ne samo u opoziciji, nego na cijeloj političkoj sceni – poručio je.

Iako je negirao naziv “Pokret za Srpsku” koji se pojavljivao u javnosti, potvrdio je da će upravo on biti na čelu organizacije.

– Pokret će imati rukovodstvo i organe. Želim da radno tijelo simbolički bude brojnije nego kod svake druge stranke. Ovo je moj najvažniji politički projekat u životu – zaključio je Stanivuković.

