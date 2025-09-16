Anketa Ipsosa za IRI: SDA ubjedljivo na prvoj poziciji, DF ima veću podršku od SDP-a

Agencija Ipsos na osnovu upitnika koji je dizajnirao Međunarodni republikanski institut (IRI) provela je anketu u Bosni i Hercegovini o različitim ekonomskim i političkim pitanjima. Dio ankete o popularnosti političkih stranaka u Federaciji Bosne i Hercegovine nije objavljen. Prezentovan je samo političkim strankama, saznaje Istraga.ba.

Na pitanje “Da su izbori ove nedjelje za koju partiju bi glasali?” od 355 ispitanika koji su rekli da bi glasali i to u Federaciji BiH 18 posto je kazalo za SDA, koja se nalazi na prvom mjestu. Drugo mjesto dijele HDZ BiH i Demokratska fronta sa po 8 posto glasova. Za SDP bi glasalo 7 posto ispitanika, a za NiP 6 posto.

NES-u bi povjerenje poklonilo 5 posto ispitanika, a Našoj stranci 4 posto.

Za SBiH bi glasalo 2 posto ispitanika, koliko bi dobili i Snaga naroda i PDA. Za HDZ 1990 glasalo bi 1 posto ispitanika, a za sve ostale stranke zajedno 2 posto. Listić bi uništilo 2 posto ispitanika, dok je 1 posto kazalo da ne bi glasalo. Manje od 1 posto je kazalo da bi bojkotovalo izbore. Ukupno 16 posto učesnika u anketi je kazalo da “ne zna” za koga bi glasali, a 15 posto je odbilo da se o tome izjasni.

Prikupljanje podataka za ovu anketu sprovela je agencija Ipsos na osnovu upitnika koji je dizajnirao Međunarodni republikanski institut (IRI). Podaci su prikupljeni između 10. maja i 7. jula 2025. godine putem intervjua licem u lice u domovima ispitanika. Uzorak je obuhvatio 1.219 osoba u Bosni i Hercegovini. Uzorak je ponderisan po regionu, urbanosti, starosti, polu i etničkoj pripadnosti prema popisu iz 2013. godine. Uzorak je ponderisan za obrazovni nivo koristeći Ipsos-ove procjene zasnovane na podacima iz popisa 2013. godine.

