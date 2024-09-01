Plenkovića razljutio Komšićev govor u UN-u: ‘Od susjedne zemlje, zemlje kojoj toliko pomažemo – žalosno’

Hrvatski premijer Andrej Plenković odbacio je optužbe člana Predsjedništva BiH Željka Komšića da je Republika Hrvatska utjecala na odluku Europskog suda za ljudska prava u predmetu Kovačević protiv Bosne i Hercegovine.

– Nisam imao vremena pročitati sve te izjave. Što se tiče gospodina Željka Komšića, on nije izričito spomenuo Hrvatsku. Pretpostavljam da je dobro informiran da smo među onim zemljama koje daju posebne kontribucije za rad Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) – izjavio je Plenković na svečanosti proslave Dana carinske službe i prezentacija prostora Centra za naprednu obuku Carinske uprave u Bregani.

– Hrvatska je podržala aktivnosti tog suda jer je imao proračunskih poteškoća. To, naravno, nema nikakve veze s tim, moram priznati – besprizornim aluzijama na to da bi naša donacija utjecala na suce pri donošenju odluka u pojedinim slučajevima. Moram priznati, od susjedne zemlje, zemlje kojoj toliko pomažemo – žalosno – dodao je hrvatski premijer, javila je Hina.

Komšić je ranije u govoru pred Ujedinjenim narodima izjavio da je „jedna od zemalja dala financijsku donaciju Europskom sudu za ljudska prava i pojavila se kasnije, u tom istom predmetu kao zainteresirana strana, što je izraz klasične političke korupcije”.

U predmetu Slaven Kovačević protiv BiH, Republika Hrvatska se uključila u slučaj jer je utvrđeno kako on ima hrvatsko državljanstvo, podsjeća Hina.

Hrvatska je ‘good guy’

Plenković je na Bregani komentirao i izjavu mađarskog ministra vanjskih poslova Petera Szijjarta, koji je kazao da je Hrvatska ratni profiter jer „iskorištava Mađare i ratnu situaciju u tranzitu sirove nafte“.

– S indignacijom odbacujem lažne teze mađarskog ministra vanjskih poslova da je Hrvatska nekakav ratni profiter – poručio je Plenković.

– Upravo obrnuto, Hrvatska je dobar, pošten susjed. Susjed koji želi u ovako velikoj energetskoj krizi svoje kapacitete energetske infrastrukture, a to je naša kritična infrastruktura, staviti funkciju sigurnosti i opskrbe naših susjednih zemalja – naglasio je.

– Tu je, između ostalog – i Srbija. Vodite računa o tome da 90 posto nafte koja dolazi u Srbiju ide preko JANAF-a. Mi smo ovdje good guy – rekao je hrvatski premijer.

Naglasio je da Hrvatska i Janaf MOL-u godinama nude suradnju “po istim uvjetima kao što to nude svim ostalim korisnicima Janafa”.

Što se pak kapaciteta tiče, premijer je rekao da s pouzdanjem može kazati da je Janaf u stanju transportirati 15 milijuna tone nafte bilo koje vrste za potrebe rafinerija MOL-a u Mađarskoj i Slovačkoj.

Plenković je podsjetio na međunarodni pritisak, potaknut aktivnostima Europske komisije i politikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, da zemlje prestanu kupovati naftne derivate od Rusije, a da su Mađarska i Slovačka zbog svog specifičnog položaja tražile iznimke kako bi to neko vrijeme mogle nastaviti činiti.

– Oni imaju potpuno siguran, alternativan pravac kojim Hrvatska može osigurati sve potrebe za opskrbu naftom i Mađarske i Slovačke putem Jadranskog naftovoda – rekao je Plenković.

– Tvrditi da je Hrvatska ratni profiter može reći samo netko izrazito bezobrazan i tko u zabludu nastoji dovesti sve međunarodne slušatelje tih poruka – poručio je.

