Borenović u čudu: Toliko snimaka napada na mene, a slučaj još nije rasvijetljen

Objavljeno prije 51 minuta

Borenović je napadnut ispred svoje zgrade 5. septembra u večernjim satima, a dvojica napadača su ga pošpricala biber sprejom

Policija i dalje traga za napadačima na poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Branislava Borenovića (PDP).

Borenović je napadnut ispred svoje zgrade 5. septembra u večernjim satima, a dvojica napadača su ga pošpricala biber sprejom.

Za to vrijeme treći saučesnik ih je čekao u vozilu kojim su pobjegli nakon napada.

– Začuđen sam što slučaj još uvijek nije rasvijetljen pored toliko snimaka sa nadzornih kamera i napadača i automobila – kaže Branislav Borenović za Srpskainfo.

Dodaje kako su se i njegove komšije stavile na raspolaganje policiji, sve kako bi istraga bila okončana što prije, ali osumnjičeni još uvijek nisu locirani i uhapšeni.

– I dalje očekujem da će institucije rasvijetliti ovaj napad, jer ako mi budemo radili taj posao, onda smo u problemu – zaključio je Borenović.

Portparolka Policijske uprave Banja Luka Milana Stojanović izjavila je za Srpskainfo da je istraga i dalje u toku, te da se preduzimaju mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja prijavljenog napada.


