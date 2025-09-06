Favorit za novog gradonačelnika Njujorka poručio da će uhapsiti Netanjahua ako dođe u grad

Ako pobijedi na jesenskim izborima, Zohran Mamdani će narediti policijskoj upravi Njujorka da uhapsi Benjamina Netanjahua (Netanyahu) u slučaju da izraelski premijer ikada otputuje tamo, rekao je vodeći kandidat za gradonačelnika u nedavnom intervjuu.

Demokratski kandidat

Mamdani – demokratski kandidat na izborima 4. novembra tvrdio je u četvrtak za New York Times da je Netanjahu ratni zločinac koji je počinio genocid izraelskom vojnom kampanjom u Gazi, prema izvještaju koje je list objavio u petak.

Rekao je da će poštovati nalog za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda (ICC) izdan u novembru 2024. za Netanyahuovo hapšenje zbog navodnih ratnih zločina u Gazi tako što će izraelskog lidera pritvoriti u aerodromu ako ikada kroči u New York, a Mamdani bude gradonačelnik.

“Ovo je nešto što namjeravam ispuniti. Moja je želja osigurati da ovo bude grad koji se zalaže za međunarodno pravo”, primijetio je Mamdani, ponavljajući obećanje koje je dao ranije u utrci za gradonačelnika, kako je to napisao Times.

U New Yorku, gradski policijski komesar služi po volji gradonačelnika. No, izvještaj Timesa citirao je pravne stručnjake koji su procijenili da bi hapšenje Netanyahua “bilo praktički nemoguće” za Mamdanija i moglo bi ga dovesti u izravan sukob sa saveznom vladom.

SAD ne priznaje autoritet Međunarodnog krivičnog suda i nije stranka u tom tijelu, čije je sjedište u Haagu u Nizozemskoj. U februaru je Donald Trump naredio ekonomske sankcije protiv Međunarodnog krivičnog suda, a predsjednik je tvrdio da sud nema nadležnost nad SAD-om ili Izraelom.

Netanyahu je, sa svoje strane, u julu na sastanku s Trumpom rekao da “nije zabrinut” zbog Mamdanijevih želja da ga uhapse. Predložio je da će putovati s Trumpom, a onda “ćemo vidjeti” hoće li biti uhapšen.

Bolje se ponaša

Kako je Times primijetio, Tramp je tada dodao da se Mamdani “bolje ponaša – inače će imati velikih problema”.

Times je aludirao na ankete koje su pokazale da Njujorčani sada općenito izražavaju podršku Palestincima prije Izraela u potonjem ratu s Hamasom. Unatoč tome, medij je izjavio da očekuje da će Mamdanijevi komentari izazvati snažne reakcije u gradu, koji je drugi najveći dom Jevreja na svijetu, odmah iza izraelskog glavnog grada Tel Aviva.

Anketa objavljena u srijedu pokazala je da Mamdani, demokratski socijalistički zastupnik u državnoj skupštini, vodi ispred bivšeg guvernera New Yorka Andrewa Cuoma s dominantnih 15 postotnih bodova, manje od dva mjeseca prije kraja utrke za preuzimanje vođenja jednog od najistaknutijih svjetskih gradova.

Cuomo se kandidira kao nezavisni kandidat nakon što je izgubio na demokratskim predizborima u junu od Mamdanija. Iza Mamdanija i Cuoma u anketi Emerson College Pollinga, PIX11 i Hilla bili su republikanski kandidat Curtis Sliwa i aktualni gradonačelnik Eric Adams, koji se također kandidira kao nezavisni.

Utrka s dva kandidata

Nedavni izvještaji kažu da su Trumpovi savjetnici – republikanac i rodom iz Njujorka – pokušali postaviti utrku s dva kandidata između Mamdanija i Cuoma, moguće dogovaranjem potencijalnih predsjedničkih administrativnih uloga za Adamsa i Slivu.

Anketa Timesa/Siena Universityja procijenila je da bi se Mamdanijeva prednost nad Cuomom smanjila na četiri postotna boda ako Adams i Sliwa odustanu od utrke za gradonačelnika.

Adams i Sliwa su, međutim, rekli da ne namjeravaju odustati od utrke.

