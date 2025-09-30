Mehmedović optužio Čavaru za kršenje Poslovnika, Vulić: Da li je ovo početak progona srpskog i hrvatskog naroda?

Sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH od samog početka bila je vrlo turbulentna.

Nakon postavljanja poslaničkih pitanja, prešlo se na utvrđivanje dnevnog reda, a odmah je reagirao zastupnik Šemsudin Mehmedović (Naprijed).

On se požalio da nekoliko njegovih inicijativa o diskriminaciji Bošnjaka u državnim institucijama nije uvršteno na dnevni red te optužio predsjedavajućeg Marinka Čavaru (HDZ BiH) za grubo kršenje poslovnika.

Nakon nekoliko replika između Mehmedovića i Čavare o tome da li je prekršen Poslovnik, obratila se i šefica Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu PSBiH Sanja Vulić.

– Postavljam pitanje šta je s Ministarstvom vanjskih poslova BiH, da li su tu Srbi i Hrvati višak. Poslije ovog jednosatnog ispiranja mozga kako su Srbi i Hrvati višak u BiH traži pauzu od pola sata, jer zaslužujemo svi da se odmorimo nakon ovakvih brutalnih napada kako Srbi i Hrvati tobože vrše linč nad Bošnjacima. Treba da se izvrši analiza ovakvih inicijativa, da li i dalje insistirate na raspakivanju Dejtona i da li je ovo početak progona srpskog i hrvatskog naroda. Ovo je licemjerstvo i pokušaj dodvoravanja publici, a znamo da ste se preračunali kad ste pobjegli iz SDA i mislili da ste neki faktor, e vidite da niste – kazala je Vulić.

