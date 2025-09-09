Nova Vlada RS zvanično preuzela dužnost: Minić najavio transparentnost u radu

Nova vlada Republike Srpske, koja je imenovana 2. septembra nakon što je na neustavan način predložen njen mandatar, danas je preuzela dužnost na čelu sa Savom Minićem, koji je sve do sada bio ministar poljoprivrede RS.

Sa primopredajom dužnosti, odnosno objavom u “Službenom glasniku RS“ o imenovanju nove vlade RS se čekalo dok ne bude održana sjednica Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS. Klub Bošnjaka nije pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, jer je odlučeno, kako je rekao šef Kluba Alija Tabaković, da što prije odluka bude objavljena u „Službenom glasnku RS“ kako bi apelant mogao podnijeti apelaciju za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu BiH.

Klub Bošnjaka smatra da je izbor nove Vlade RS neustavan, jer dolazi u okolnostima nakon pravosnažnosti presude Miloradu Dodiku kao predsjedniku RS kojem je Sud BiH izrekao kaznu obavljanja javne funkcije u narednih šest godina, te nakon što mu je Centralna izborna komisija oduzela mandat.

Sam Minić to nije želio komentarisati, te je poručio kako se fokusira na efikasan rad vlade.

– Vlada će da radi transparentno, a ministri imaju obavezu da dostave planove šta će sve uraditi u narednih 100 dana – rekao je Minić poslije konstitutivne sjednice.

Na pitanje da li ima novca za isplatu novca Rašidu Serdarovu i da li će Vlada RS nastaviti da kupuje akcije OC “Jahorina”, Minić je rekao da bi bilo neozbiljno da sada priča o tome.

