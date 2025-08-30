Konaković: Loš utjecaj Rusije kroz djelovanje pojedinih političkih lidera – Dodika, Stevandića dodatno usporava evropski put BiH

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na 20. Bledskom strateškom forumu, koji se održava 1. i 2. septembra 2025. godine u Sloveniji. Forum, pod nazivom “A Runaway World”, okuplja više od 185 govornika iz više od 50 zemalja, uključujući lidere Evropske unije, visoke diplomate i predstavnike međunarodnih organizacija.

Ove godine, kako ističu organizatori, poseban fokus foruma je na geopolitičkim tenzijama, migracijama, krizama i izazovima za mlade širom svijeta.

Na forumu, Konaković će učestvovati na panelu posvećenom mladima pod nazivom “Vrijeme je za promjene”, gdje će govoriti o izazovima i prilikama za mlade u BiH, njihovom masovnom odlasku iz zemlje te potencijalima koje evropska integracija i ekonomski razvoj mogu ponuditi ovoj populaciji.

– Nažalost, jedan od primjera nefunkcionalnosti BiH reflektira se i na mlade. To je populacija koja masovno napušta zemlju, oni najproduktivniji, u koje smo investirali kroz odgoj i obrazovanje, danas popravljaju ekonomije drugih država – kazao je Konaković za Fenu.

On je naglasio da svakodnevni politički konflikti i unutrašnjo-politički nemiri dodatno podstiču odlazak mladih ljudi, te da je nužno kroz političko djelovanje i stabilizaciju stvoriti uvjete za njihov ostanak.

Konkretne prilike

S druge strane, ministar ukazuje na konkretne prilike koje BiH može ponuditi mladima ukoliko politički lideri budu odgovorni.

– Evropska perspektiva, pristup fondovima, oporavak ekonomije, dolazak novih investicija nude opciju za mlade da rade za više plata, imaju bolje životne uvjete. Siguran sam da bi tada veliki broj mladih ljudi ostao u BiH ili se vratio u zemlju – rekao je Konaković.

Uloga vanjske politike

Ministar je istaknuo i ulogu vanjske politike u privlačenju investicija i stvaranju ekonomskih prilika.

– Naša osnovna djelatnost je prezentirati potencijale BiH i govoriti potencijalnim investitorima o prednostima naše zemlje, kao što su dobar geografski položaj, povezivanje s evropskim centrima, konkurentna radna snaga, relativno povoljne cijene električne energije i infrastrukturni kapaciteti. Ukoliko bismo imali političku stabilnost i sigurnost, sigurno bi investitori ulagali više, a mladi imali bolje prilike – kazao je Konaković.

Globalni plan

Govoreći o percepciji BiH na globalnom planu, ministar je naglasio negativan utjecaj unutrašnjih političkih problema na mlade.

– Politička depresija i svakodnevni konflikti tjeraju mlade iz njihove domovine, jedne od najljepših zemalja svijeta. Mi pokušavamo kroz politički dijalog i kompromis promovirati stabilnost kako bi ljudi ostali u svojim kućama – rekao je Konaković.

Podsjetio je na iskustvo BiH tokom proteklih decenija, naglašavajući kako je zemlja, uprkos ratnim stradanjima, uspjela izgraditi društvo koje već 30 godina održava mir i sigurnost.

– Naš izazov je sjediti s onima koji negiraju genocid, veličaju ratne zločince i ne priznaju činjenice iz agresije na BiH. Ipak, mi smo našli snagu da kroz političke procese tražimo kompromise i gradimo stabilnost, što može biti primjer i poruka svima – mir je uvijek bolje rješenje od rata – pojasnio je.

Političke prepreke

Kada je riječ o evropskim integracijama BiH, Konaković je istaknuo da su unutrašnje političke prepreke daleko veći problem od vanjskih faktora.

– Prepreke kreću iz dejtonskog uređenja, gdje svako može blokirati procese. Loš utjecaj Rusije kroz djelovanje pojedinih političkih lidera, uključujući Milorada Dodika i Nenada Stevandića, dodatno usporava evropski put BiH. Naši problemi su unutrašnji, a političari često zloupotrebljavaju podršku svojih naroda za lične interese, umjesto da rade za budućnost zemlje – rekao je Konaković.

On je naglasio i historijsku priliku koja je nastala nakon agresije na Ukrajinu, kada je Evropa promijenila pristup prema proširenju i otvorila prozor za BiH.

– Naša prilika je sada veća nego ikada, ali moramo osigurati političku stabilnost i odgovorno vođenje zemlje kako bi mladi ljudi mogli ostati i prosperirati – zaključio je ministar.

Bledski strateški forum predstavlja ključnu platformu za razmjenu informacija i dijalog o globalnim krizama i geopolitičkim tenzijama, uključujući ratove, migracije i klimatske promjene. Učešće Bosne i Hercegovine na forumu omogućava međunarodnim partnerima da bolje razumiju unutrašnje izazove zemlje, ali i da prepoznaju potencijale koje zemlja nudi za investicije, ekonomski razvoj i zadržavanje mladih.

