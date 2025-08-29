Politika

Dodik bez podrške u Gacku: Odbornici DNS-a protiv deklaracije o zaštiti predsjednika RS

Objavljeno prije 1 sat

Skupština općine Gacko nije usvojila prijedlog zaključka o podršci Deklaraciji Saveza općina i gradova Republike Srpske, kojom se izražava stav u vezi sa presudom predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

Deklaraciju nisu podržali odbornici SDS-a i DNS-a, koji su se tokom glasanja izjasnili suzdržano. Time dokument nije dobio potrebnu većinu.

Za usvajanje su glasali odbornici SNSD-a, SPS-a i Prve SDS, koji su tražili da se jasno iskaže podrška institucijama Republike Srpske i Dodiku.

Posebnu pažnju izazvao je stav odbornika DNS-a, budući da je ova stranka na republičkom nivou dio vladajuće koalicije sa SNSD-om.

Rasprava u Skupštini Gacka pokazala je da pitanje zaštite predsjednika Republike Srpske i odnosa prema odluci Suda BiH ostaje jedno od najosjetljivijih političkih tema u lokalnim zajednicama, a ishod glasanja u Gacku mnogi ocjenjuju kao politički presedan, piše RTRS.


