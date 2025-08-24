Dodik je ovim potezom opet krenuo protiv države, hoće li ga ponovo proceusirati?

Iako više nije predsjednik RS, Milorad Dodik je predložio mandatara za sastav Vlade RS.

Riječ je o Savi Miniću, dosadašnjem ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U saopćenju iz Ureda predsjednika RS, navodi se da je Dodik prijedlog uputio na osnovu ovlaštenja iz člana 80. stav 1. tačka 2, a u vezi s članom 94. stav 10 Ustava RS.

Savo Minić je iz Bosanskog Šamca, doktor je pravnih nauka, ima položen pravosudni i advokatski ispit.

Bio je načelnik Bosanskog Šamca, obnašao je pozicije i prvog čovjeka Lovačkog saveza RS, a bio je i direktor Agencija za agrarna plaćanja RS.

Sigurno da će ovakva odluka Milorada Dodika značiti i nove apelacije Ustavnom sudu BiH, s obzirom da je Dodik kao neovlaštena osoba predložio mandatara.

Facebook komentari