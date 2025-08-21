Dodik otkrio zašto je predložio Savu Minića za mandatara nove Vlade: “Lojalan je”

Biviš predsjednik RS-a Milorad Dodik na pres konferenciji je istakao zašto je predložio Savu Minića za mandatara nove Vlade.

– SNSD i vladajuća koalicija su u prethodnom periodu ponudili vladu nacionalnog jedinstva. Opozicione političke partije to nisu željele, ali mi smo dali obećanje javnosti i zato je došlo do ostavke Vlade. Vlada će biti koncentraciona. U narednoj godini ćemo obezbijediti investicije koje ne smiju biti manje od 4 milijarde maraka, ići ćemo ka tome da prosječna plata bude 1.000 evra. Planiramo da završimo narednu godinu sa 20 milijardi domaćeg proizvoda – rekao je Dodik, uz riječi da traži od premijera da, od početka iduće godine, minimalna plata za osobe sa srednjom stručnom spremom bude 1.100 KM, a za one, sa visokim obrazovanjem, 1.400.

Naveo je i šta očekuje od novog ministra za obrazovanje, te kaže da traži da riješi produženi boravak za djecu.

Vjeruje da će “EU biti problem”, pa se, iz tog razloga, kako je rekao, trebamo okretati drugim tržištima.

– Želim da razvijemo program “Start”, pomoću kojeg bi srednjoškolci, po završetku školovanja, odmah imali posao, ukoliko ne žele za studije. Isto vrijedi i za studente. Razvićemo i program “Aktivna žena”. Formiraće se i Fond dječije štednje – najavio je Dodik.

Dodik je zamolio Minića za nastavak “još rigoroznije politike Republike Srpske u stavu da BiH nije naša zemlja”.

– Ako jedan narod nešto bira, a onda to stranac poništi, to se zove ismijavanje naroda. Evropska unija ne može da bude naša orijentacija. Molim da se smanje sve operacije vezane za evropski put! Molim da se jasno razvije narativ da Kristijan Šmit nikada nije potvrđen! Bonska ovlaštenja su politička farsa, to mora da bude skršeno jedinstvenom akcijom nove Vlade i svih institucija Srpske. Ukoliko tu bitku ne dobijemo, ne zaslužujemo da imamo Republiku Srpsku. Dejtonski sporazum treba da vratimo volji naroda! Narodna volja će pobijediti – rekao je Dodik.

Dodik kaže da imovina Republike Srpske mora da bude zaštićena.

– Nema ulaska migranata ovdje, ne smijemo im dati nikakav status, nisu poželjni ovdje! Znam da će se Minić suočiti sa brojnim problemima, ali znam i da će to iznijeti na sebi svojstven način – rekao je Dodik.

Rekao je da Minićev zadatak da vrati izvorni Dejton.

– Očekujemo od nove administracije SAD da budu naši partneri, pored Rusije, Kine, Mađarske i drugih prijateljskih zemalja. Prošao sam sve, u šta vi ulazite, gospodine Miniću, znam da se ne bojite izazova, biće problema, ali čast je biti predsjednik Vlade Republike Srpske. Vi ste jedan od njih, nemojte da budete zabilježeni negativno, želim vam srećan mandat – rekao je Dodik.

Inače, Milorad Dodik je predložio Minića za mandatara nove Vlade RS, nakon što je Radovan Višković podnio ostavku. Dodik to ne može uraditi jer mandatara predlaže predsjednik RS, a nakon pravosnažne presude Suda BiH, kojom mu je izrečena sigurnosna mjera zabrane vršenja dužnosti predsjednika, te odluke CIK-a BIH, kojom mu je oduzet mandat, on više nije predsjednik RS.

Praktično, Minića je predložio nezakonito i neovlašteno, čime je i njegov mandat premijera doveo u pitanje.

