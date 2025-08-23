Odlazi li Mladen Pandurević iz Vlade KS: Procurilo da je podnio ostavku na mjesto ministra komunalne privrede?

Mladen Pandurević, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, podnio je ostavku na tu poziciju u Vladi Kantona Sarajevo, saznaje Faktor.

Prema pisanju ovog portala, Pandurević je informaciju o svojoj ostavci usmeno saopćio uposlenicima Ministarstva.

Pandurević je još u četvrtak rekao radnicima da odlazi sa čelne pozicije i od tada, nezvanične su informacije, premijer KS Nihad Uk pokušava “popeglati” situaciju i zadržati Pandurevića u Vladi.

Razlog Pandurevićeve namjere da napusti Vladu KS je, prema Faktorovim saznanjima u Vladi, svojevrsni sukob na jednoj od sjednica, prvenstveno sa ministrom saobraćaja Adnanom Štetom. Razlog trvljenja među njima je izvještaj Sarajevogasa koji je bio na Vladi.

Pandurević je postao član Vlade KS u aprilu ove godine, a nakon što je prethodni ministar, kojeg je također predložila Naša stranka, Bojan Bošnjak, morao napustiti Vladu nakon prethodnog hapšenja i dugotrajnog pritvora.

