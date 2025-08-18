Dodik pozvao Srbe da brane RS i EUFOR da stane na entitetske linije

U nastavku obraćanja na današnjoj konferenciji za medije, Milorad Dodik je nastavio sa uvredama na račun Bošnjaka i na račun američke administracije.

– Gledali smo to i u napadima na predsjednika Donalda Trampa jer je pogrešno gonjen od instaliranog pravosuđa. To je isto kao da su Demokrate po nalogu koji je donio neki Meksikanac progonile Trampa – kazao je Dodik.

– Počistite nered koji je napravila demokratska struktura iz SAD, ali da ne bude previše kasno. Ovo što radi Šmit (Schmidt) koji je podržao Kamalu Harris, jasno govori da je protiv Trampa i da ne odustaje od svojih namjera – nastavio je.

Usput je komentarisao i događaj preko vikenda u vezi sa izraelskim pasošima koji su završili u smeću nakon smještaja u jedan od hotela u Sarajevu.

– On je podržao muslimane u napadu na izraelce, podvalio evropskim rabinima dolazak u Sarajevo. Odbacujemo praksu gdje neko može da pokupi izraelske pasoše i baci ih u smeće. Nećemo da živimo s tim, to mogu sutra biti naši pasoši – izjavio je.

Dodao je i da se “neće povući” i da neće dozvoliti intervencije izvana.

– Učiniću sve da objasnim narodu da moramo izaći iz BiH ukoliko ne bude trajnog dogovora. To neće biti lako ali i to se mora uraditi. Ja ne želim da se povučem i dam priliku da ostrašćeni muslimani iz Sarajeva progone sve Srbe. Proces protiv mene nije vođen na osnovu zakona koji je donijelo domaće tijelo, nego na osnovu odluke stranaca. Jasno je da je ovo politička ujdurma koji je izmislio jedan Nijemac – kazao je.

Također, pozvao je “Srbe da brane RS” i čak EUFOR da stane na entitetske linije.

– Ja kao predsjednik Srba ovdje ne želim da gledam Srbe potčinjene u BiH. Ako nismo ravnopravni, onda nemamo razloga da tu ostanemo. Ne branite Dodika, branite sebe. Branimo 34.000 života datih za ovu zemlju. Ako sada izgubimo, izgubili smo zauvijek.

Pozivam sve ljude iz RS da se svrstaju iza NSRS i njenih odluka. Suprostavit ćemo se svakoj intervenciji s polja. Ta intervencija se neće desiti. Pozivamo EUFOR-a da stane na entitetske linije između konstitutivnih naroda koji nisu u dobrim političkim odnosima. Nema niko razloga da se brine. Mi smo obezbijedili dovoljno kapaciteta da ovo sve provedemo – pozvao je Dodik.

Još je dodao da ga “BiH ne zanima” i da se stavlja na čelo “pokreta za slobodu”.

Facebook komentari