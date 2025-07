Pristupanje Dodika Tužilaštvu BiH je velika pobjeda pravosuđa i države

Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić prisustvovao je Kongresu SDP-a BiH na kojem je produžen mandat prvom čovjeku te stranke Nerminu Nikšiću do marta 2027. godine.

Tom prilikom Radončić je dao i izjavu za medije, gdje je prokomentirao i aktuelnu političku situaciju i predavanje Milorada Dodika pravosudnim organima BiH.

– Ne bi trebalo komentarisati presude pravosudnih institucija, to sam naučio na svojoj koži. Velika stvar je da je Dodik napokon priznao Sud i Tužilaštvo BiH, da se samovoljno prijavio tu, to je velika pobjeda pravosuđa BiH i veliko razočarenje za brojne ljude koje je povlačio za sobom da kontriraju centralnoj vlasti. Na kraju je on sam rekao da je mora poštovati – rekao je Radončić.

Navodi da ukidanje pritvora, prema riječima eksperata, ne može da se produži ili napravi zato što se on saminicijativno predao.

– Šta se tehnički događalo oko toga, nisam bio u toku oko toga i to ne mogu komentirati – naglasio je Radončić.

Facebook komentari