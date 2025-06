Saslušanje o “Viaductu”: Sve koncesije u RS su sumnjive, shvatio sam da je riječ o muljaži

Komisija za borbu protiv korupcije i finansije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine saslušala je predstavnike institucija koji su imali učešće u rješavanju spora između entiteta RS i slovenske firme “Viaduct”.

Ovo saslušanje Komisije za borbu protiv korupcije i finansija Predstavničkog doma PSBiH uslijedilo je nakon što je međunarodnom arbitražom odlučeno da bh. entitet mora obeštetiti slovensku kompaniju sa 110 miliona KM zbog raskida koncesije.

Vlasti entiteta RS traži da se “Viaduct” obešteti novcem Bosne i Hercegovine, a ne entitetskim novce, dok je za federalnu vlast to neprihvatljivo.

Parlamentaraca SDA Safet Kešo i član spomenute komisije pitao je bivšeg državnog pravobranitelja Mlađena Mandića da li je rješenje u propisu da entiteti stiču pravo uplate novca prikupljenog indirektnim porezima ako izmire međunarodne obaveze. Dakle, da se RS-u uskrati novac i preusmjeri ka “Viaductu”.

– Svakim danom taj dug raste i nije više 100 miliona KM, bit će 150 miliona KM. Dug se mora platiti zbog izbjegavanja kamate. Postoji stotinu načina kako se može platiti, ali to isključivo zavisi od Vijeća ministara koji je to dužan riješiti. Pravobranilaštvo zastupa Bosnu i Hercegovinu kao stranku. Učinili smo sve što smo mogli. Sve je sada na Vijeću ministar i tu ne postoji dogovor. Pravobranilaštvo ne može ništa uraditi, osim pravnih lijekova koji dolaze do Vijeća ministara i tu staje – odgovorio je Mandić.

Mandić: Krajnji potrošač će biti RS. Fena

Predsjedavajući Komisije i parlamentarac PDP-a Branislav Borenović je poručio kako nije opravdanje nečinjenje ili olako shvatanje za to što je napravljen dug od 110 miliona KM.

Pitao je Mandića da li smatra da u ovom slučaju ipak postoje elementi namjere da se izbjegne mehanizam mirnog rješavanja spora s obzirom na to da su pred domaćim sudovima izgubljena dva spora.

Borenović: Izgubljena dva spora. Fena

– Taj dug će vratiti RS i narod RS na bilo koji način, brzo ili sporo. Bosna i Hercegovina će naplatiti dug i krajnji potrošač će biti RS jer ona mora platiti. Kada je došla ponuda od “Viaducta” za rješavanje pitanja, onda su se sjatili svi bivši predsjednici vlade i ministri. Shvatio sam da je riječ o muljaži.

Nije to samo “Viaduct”. Pogledajte sve koncesije vlasti u RS-u. One su u najmanju ruku sumnjive, a da ne kažem kriminalne – kazao je on.

