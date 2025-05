Ni silovane djevojčice nisu dovoljan razlog: Vladajuće stranke u FBiH odbile ukinuti mogućnost otkupa kazne zločincima

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odbio je jučer inicijativu da se osuđenicima za ratne zločine onemogući otkup zatvorske kazne.

Parlamentarna većina dbila je sinoć izmjene Krivičnog zakona FBiH. Zastupnici većine nisu podržali amandman Adise Kokić-Hinović iz SDA zbog stava Ministarstva pravde FBiH koje je smatralo da ovaj amandman može čekati i da ima “važnijih stvari”.

Zastupnici SDP-a nisu glasali, a iz Naše stranke i HDZ-a BiH bili su suzdržani. Ostali su bili protiv, dok su stranke opozicije bile za. Dvoje zastupnika koje koji pripadaju vladajućoj većini glasali su za ovaj amandman, a to su Damir Nikšić (samostalni zastupnik) i Ajla Milišić-Pepić (NiP).

– Od januara pa evo do danas pokušavamo da se usvoji taj amandman i uvede u Krivični zakon FBiH. Bilo je potrebno dodati samo tri do četiri riječi u članu 9. Prijedloga zakona, a to je da otkup kazne zatvora u trajanju do godinu dana ne može biti zamijenjen novčanom kaznom za djela koja su krivična djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava – kazala je za Faktor Adisa Kokić-Hinović.

Ističe da je amandman na Krivični zakon FBiH rađen sa organizacijom Trial International, koja je poznata po svom radu kada su u pitanju žrtve ratnih zločina i njihova prava.

– Oni su uputili istu takvu inicijativu i na državni nivo i na nivo FBiH putem ovog mog amandmana. Nakon prvobitnih konsultacija sa resornim ministarstvom, ono je prvo davalo određene naznake i nadu da će sami prihvatiti taj amandman. Međutim, na kraju su u očitovanju odbili amandman s obrazloženjem da to sada nije fokus izmjena i dopuna Zakona, nego da će se to nekad u nekom narednom periodu, kada ponovo budu rađene izmjene i dopune zakona, uvrstiti, a da je sada fokus usaglašavanje sa Istanbulskom konvencijom – ističe Kokić-Hinović.

Ona smatra da je apsurdno da, kada postoji prilika i kada se već mijenja predmetna odredba, “da ne ubacimo i te dvije-tri riječi koje će značiti mnogo, ne samo kada su u pitanju žrtve ratnih zločina, nego će to biti i jedna odlična poruka kako mi tretiramo ovo pitanje”.

– Uz te amandmane dostavila sam i jednu sveobuhvatnu analizu Misije OSCE-a u BiH koja je zapravo kazala da je od 2006. do 2016. godine bilo 17 takvih slučajeva u kojima je u 15 predmeta kazna zatvora u trajanju od godinu dana zamijenjena novčanom kaznom. Ono što je bilo najgore, i što sam i spomenula u svojoj diskusiji na sjednici, jeste da je posljednji slučaj bio u Bihaću kada su dvojica osuđenika koji su bili presuđeni i koji su prihvatili krivicu za silovanje i pokušaj silovanja maloljetnih djevojčica u ratu, dobili kaznu zatvora u trajanju od godinu dana i to uredno otkupili i hodali ulicom kao da se ništa nije desilo, zajedno sa žrtvama koje su prošle cjelokupnu tu torturu – zaključila je Kokić-Hinović.

