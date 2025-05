Parlament BiH: Babalj pozvao Kojića u hodnik, tuču spriječila Vulić VIDEO

Današnja žestoka svađa u Parlamentu Bosne i Hercegovine između zastupnika SDS-a Darka Babalja i SNSD-ovog Milorada Kojića umalo je prerasla u fizički sukob, a koji su spriječili Kojićeva stranačka kolegica Sanja Vulić i član obezbjeđenja.

Verbalni sukob je počeo dok je trajala rasprava o 9. tački dnevnog reda “Informacija Pravobranilaštva BiH koja se odnosi na arbitražne postupke”. Naveo je da je to “izdaja RS-a” pa se obratio delegatima SNSD-a riječima: “Šutite. Progovorite sad”.

“Upropastili ste budućnost naše djece i porodice vašim kriminalom i korupcijom. Šta je stav Vlade RS-a i MUP-a RS-a po ovom pitanju? Odgovorite na to. Nećete da odgovorite?! Doći će vrijeme za naplatu svega ovoga, a štetu će imati ne BiH nego onaj koji je ukrao, a to je vlast u RS-u. Pozivam ovo ukinuto Tužilaštvo BiH i ovo koje nije ukinuto da ovo što je Pravobranilaštvo danas poslalo kao izvještaj da istraži. Vrlo se lako može razbiti mafijaška mreža. Mafijaška mreža upropaštavanja RS-a pod pokroviteljstvom izdajnika ljudi iz SNSD-a. Sram vas bilo, izdajnici!”, rekao je.

“Sram vas bilo, izdajnici”, dobacio mu je Babalj.

Odmah se za riječ javio Kojić.

“Jako ste bezobrazni i poneseni novom funkcijom i mislite da možete nekome držati predavanje. To u svojoj kući radi. To si meni uputio, imam pravo reagovati. Vi etiketirate i kažete ko je učinio krivično djelo. Kad ste tako hrabro, idite u tužilaštvo pa to prijavite. Sram vas bilo, bezobrazniče jedan, bezobrazniče…”

