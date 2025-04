Borenović: Dodik mora da ode, HDZ ćemo čekati do kraja maja

“Jedan čovjek i jedna politika postali su teret cijele RS i srpskog naroda. Da smo podržali Milorada Dodika u njegovoj pogubnoj politici, došlo bi do ekskalacije i sukoba, kaže u intervjuu za Mrežu Branislav Borenović”, bivši predsjednik PDP-a, pišu vijesti.

Borenović je u intervjuu za FTV govorio o novoj platformi za formiranje državne vlasti, HDZ-ovim potezima, Dodikovom režimu, Schmidtovim odlukama, RS-u i državi BiH.

Šizofrena politika

„Ta jedna politika, taj jedan čovjek je postao teret cijeloj Republici Srpskoj, cijelom narodu, ne samo srpskom nego i bošnjačkom i hrvatskom, svima onima koji žive u BiH i u ovom regionu“, kaže Borenović.

Ističe da Dodik vodi avanturističku politiku – bez bilo kakve jasne strategije, koja, kako je naveo, dovodi u opasnost i RS i BiH.

„To je sistem spojenih posuda. Ali uvijek se pronalazi način kako da se kroz te sukobe, tenzije, očuva ta jedna, po meni, šizofrena politička scena u kojoj su samo ucjene i prijetnje“, smatra on.

Na pitanje ko osim Dodika održava tu šizofrenu politiku, kazao je da je Dodik uvijek tražio sagovornike i dosta puta ih je imao. Pa čak jednim dijelom ima ih i danas, navodi Borenović.

„Za tu politiku trebate imati taj politički stoni tenis. Morate imati odgovor s druge strane. I u skladu s tim onda vi ulazite u tu neku spiralu sukoba. Dodik je čovjek koji jedino može da ostane na političkoj sceni na bazi sukoba. Njemu ne odgovara smirivanje situacije, njemu ne odgovara normalizacija odnosa. Njemu treba Christian Schmidt. Jer se postavlja pitanje šta bi on radio da nema Schmidta. To je taj neki politički diskurs u kojem stalno njega neko napada, a on se brani. Najveći uzrok tih problema je upravo ta jedna politika koja mora biti poslana u političku prošlost“, ocijenio je za Federalnu televiziju.

Osvrćući se na pokušaj hapšenja Dodika, poručio je da ne želi da komentariše „određene pravosudne, političke procese u kojima to ide nekim svojim tokom, ali da je ovo neka vrsta kraja Dodikove političke karijere i njegove politike“.

„Dovoljno dugo je on bio ovdje, napravio je skoro tri decenije politike u kojoj je taj svoj neki konačni epilog doživjela kroz štetne odluke po interes RS-a. Mi smo danas izolovano društvo zahvaljujući vlasti RS-a koja nas je u neku ruku posvađala sa svim političkim partnerima u BiH, sa skoro cijelom zapadnom civilizacijom, sa skoro cijelom EU“, istakao je.

Pogrešna procjena

Upitan hoće li Dodik, Nenad Stevandić i Radovan Višković biti uhapšeni, odgovara:

„Vrlo, vrlo jedna složena situacija. Nevjerovatno je da ljudi koji imaju toliko političkog iskustva sebi dozvole doći u takvu jednu složenu situaciju. Znate, to je jedan čudan osjećaj da se vi u svojoj vlastitoj zemlji, Bosna i Hercegovina je naša zemlja, u toj instituciji sjede i predstavnici mog naroda, i da u takvoj zemlji u kojoj ste dio tih procesa bili čitavo ovo vrijeme, odjednom izbjegavate da se krećete na više od pola teritorije zbog određenih sudskih procesa i pravosudnih odluka“.

Dalje navodi da je Dodik „ovaj put imao potpuno pogrešnu procjenu“.

„Ne znam uopšte otkud mu ta neka vrsta percepcije da ide u tu neku vrstu dizanja te neke crvene linije ili tenzije toliko daleko da sada nema povratka. On je izgubio sagovornike, niko ne želi s njim da razgovara“, kazao je.

Pojasnio je i šta bi se desilo da je Dodikova politika imala podršku opozicije.

„Vjerojatno bi došlo eskalacije odnosa. Mi smo svjesni, racionalni, razumni ljudi. Znamo da bi takva vrsta politike dobila neku vrstu dodatnog goriva, dodatne snage, da se ide u neku vrstu možda i tenzija sa nekim tragičnijim posljedicama po živote ljudi, sukoba, tenzija, incidenata koji bi imali svoje dramatičnije posljedice. Mi smo to razmatrali i rekli, čekajte malo, zar ćemo dozvoliti da uđemo u tu spiralu sukoba iz kojeg nema izlaza. Na taj način smo mi pokazali neku vrstu svoje razumnosti, svog nekog osjećaja da u ovoj situaciji moramo se mnogo racionalnije odnositi, moramo pokazati mnogo više svjesnosti i ne pratiti neke politike koje su zaista avanturističke, koje su pogubne za RS“, kategoričan je Borenović.

Poručio je i da cijeli SNSD ne stoji iza Dodikovih poteza i da je vrijeme da on „zaista ode“.

Komentirao je i odluku visokog predstavnika koji je zabranio finansiranje iz svih budžeta SNSD-u i US-u, kazavši da je to znak slabosti BiH – treba tragati za rješenjima u kojima će odgovornost preuzimati domaće institucije.

„Pitanje je sad kako će se ponašati načelnici i gradonačelnici tih lokalnih sredina jer oni će morati dati nalog da se ne uplaćuju sredstva ovim političkim subjektima, kako će se ponašati institucije RS-a i kako će se ponašati institucije BiH. U narednih nekoliko dana i sedmica primjena te odluke će pokazati koliko će pojedinci koji bi trebali sprovesti ili ne tu odluku, biti spremni da žrtvuju svoju ličnu poziciju, svoj neki lični dignitet i autoritet, ali, naravno, i preuzeti neku vrstu odgovornosti, ako ne provedu takvu odluku. Nisam siguran da će takva jedna odluka toliko žestoko zaboljeti političku partiju koja ima nenormalne izvore finansiranja, nekih raznoraznih fondova“, smatra Borenović.

Ko čini državnu vlast?

Govorio je i o tome gdje je zapelo u pregovorima Trojke iz Sarajeva, Trojke iz RS-a i HDZ-a.

„Možda je najbolnija činjenica za SNSD bila da je konačno opozicija postala faktor koji može da bude faktor odlučivanja u BiH. Sa pet poslanika u Predstavničkom domu i sa dva delegata u Domu naroda imamo potpuni kapacitet – i legalni i legitimni, ali i moralni da donosimo određene odluke koje će ovu zemlju izvući iz tog političkog limba u kojem se nalazi. Mi smo to i uradili. Izglasali smo dva evropska zakona i pokrenuli smo neku vrstu procesa da kroz neku vrstu razgovora sa potencijalnim političkim partijama kreiramo novu parlamentarnu većinu. Možda mi imamo najčistiju situaciju što se tiče opozicije iz RS-a. Razgovarali smo sa Trojkom i sa HDZ-om, pokušali smo u tom nekom krugu da nađemo rješenje. Postoji jedno opterećenje koje je prisutno dugo. To je izborni zakon na kojem snažno insistira HDZ već godinama. Mada se postavlja ključno pitanje, čekajte malo, a zašto dosad to nije riješeno? Zašto se čekalo sad kad treba opozicija iz RS-a da bude politički faktor?“, istakao je on.

Pružena ruka opozicije

Pojasnio je i je li opozicija iz RS-a ucijenjena izbornim zakonom.

„To će se vidjeti u narednih 10-15 dana. Ne možete vi da razgovarate i da tragate za rješenjem i da to traje nekoliko mjeseci i da do toga ne dođe. Ili ćemo doći do dogovora ili nećemo. Pozicija opozicije iz RS-a je vrlo jasna. Mi hoćemo da budemo faktor stabilnosti, mi hoćemo da budemo faktor rješenja, hoćemo da preuzmemo odgovornost. Ako ne ide, normalno da ćemo reći nastavite se dalje valjati u tom svom političkom blatu“, izričit je Borenović.

Upitan koliko će dugo čekati na odgovor HDZ-a o prihvatanju platforme opozicije iz RS-a, Borenović je odgovorio da će u narednih nekoliko sedmica situacija biti jasnija.

„To može do kraja maja mjeseca maksimalno da bude neki rok kada moramo sve znati. Mi ćemo sada kao odgovorna politička struktura reći – hajde da u maju to pokušamo završiti“, kazao je.

Govoreći o mogućem raspletu krize, poručio je kako su ljudi umorni od besmislenih političkih sukoba – oni hoće stabilizaciju.

„Neka institucije rade svoj posao u skladu sa Ustavom ove zemlje. Politika neka daje odgovor na aktuelnu situaciju. Mi smo spremni kao politika, pripadnici opozicije, da damo adekvatan odgovor kroz platformu koju pripremamo da ponudimo političkim subjektima u BiH, da napravimo dogovor. Vjerujem da je zrelo stanje, da postoji spremnost i od stranaka iz Federacije. Hoće li to na kraju biti? Ne treba gubiti nadu. Ako ne bude, normalno, javnost će znati ko je kriv, ako ne bude došlo do dogovora. S naše strane ruka je pružena“, zaključio je Borenović za Federalnu televiziju.

