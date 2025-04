Karan prijeti građanima RS: Svi zaposleni u SIPA-i, Sudu BiH i Tužilaštvu BiH čine krivična djela

Ministar unutrašnjih poslova RS Siniša Karan na konferenciji za medije u Prijedoru je dobio pitanje vezano za odnos SIPA-e i MUP-a RS, s obzirom da su imali zajedničku akciju u četvrtak.

Karan je kazao da odnosi dvije agencije se mogu posmatrati kao dio političke krize u Bosni i Hercegovini, a da oni koji su stvorili krizu “sada od nje žele napraviti sigurnosnu, priželjkujući da dođe do sukoba dvije agencije.”

– Žele da politička kriza postane i sigurnosna. Dva su aspekta za to. Prvo jer žele da se uopšte zaboravi kako je došlo do aktuelne krize u BiH, koja je politička i ustavna, a s druge strane da se potpunom zamjenom teza Republika Srpska okrivljuje i okrivi za jednu ovakvu sitauciju. A to bi najlakše učinili da on nje naprave bezbjednosnu krizu – kazao je Karan.

Naglasio je da ni tokom djelovanja SIPA-e, RS nije dozvolila da dođe do nekog sukoba, koji pojedinci priželjkuju.

– Nije mi čak toliko ni krivo na pripadnike SIPA-e, koliko na ovo nesretno Tužilaštvo BiH koje je krivo za ovu političku krizu, jer koristi policijske organe ne bi li slučajno udarila policija na policiju i ne bi li se stvorio taj sigurnosni problem. Nećemo to dozvoliti – naveo je Karan.

Kazao je da ih napadaju i za djelovanje i za nedjelovanje, uzimajući za primjer slučaj njemačke ministrice Ane Lurman koju je optužio da je “napravila diplomatski skandal”.

Karan je naveo da je na političku krizu institucionalne prirode, RS odgovorila zakonima u “NSRS, te da će to nastaviti stupanjem na snagu Zakona o zaštiti ustavnog poretka RS”.

– U njemu će se formirati specijalno tužilaštvo i specijalni sud, koji će se baviti najvažnijim krivičnim djelima napada na ustavni poredak RS i njih je 21, a jedno od njih je neprovođenje odluka NSRS i Vlade RS. Svi zaposleni u institucijama BiH, SIPA-i, Sudu BiH, Tužilaštvu BiH, a dolaze iz RS, djelujući suprotno zakonima koje donosi RS, čine krivična djela. Mi ih molimo i upozoravamo da to ne čine – naveo je Karan.

