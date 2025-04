KOMŠIĆ SE OGLASIO ZA TURSKI MEDIJ: Evo šta je rekao za Dodika

Komšić u Turskoj boravi zbog učešća na četvrtom izdanju Foruma diplomatije u Antaliji. U razgovoru za Cumhuriyet Komšić je ukazao na to da svi problemi u BiH još nisu riješeni naglasivši da iako je Dejtonski mirovni sporazum zaustavio rat, on nije riješio sve probleme u zemlji, niti je uklonio politike koje za cilj imaju njeno uništenje.

Zatim je naveo da je zahvaljujući snažnom prisustvu međunarodne zajednice situacija godinama bila pod kontrolom. Međutim, naglasio je da su se vremenom, kako je počela slabiti moć međunarodne zajednice, problemi koji nisu riješeni Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom počeli ponovo pojavljivati.

“Politike koje su napale Bosnu i Hercegovinu, koje su imale za cilj da je unište i da je izbrišu kao nezavisnu državu, nikada zapravo nisu nestale sa scene. Današnja situacija u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi upravo je rezultat toga. Današnja nestabilnost je odraz te stvarnosti. Osoba koja je započela ovu nestabilnost jeste predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik. On je ovaj proces pokrenuo zbog svog sudskog slučaja. On je prvostepeno osuđen na godinu dana zatvora i šestogodišnju zabranu političkog djelovanja. Iako on svoj slučaj stavlja u prvi plan, ja tvrdim da pravi razlozi mnogo dublji”, rekao je Komšić.

Smatra da je suštinski problem to što Dejton nije riješio sve, kao i što destruktivne politike prema BiH nisu nestale, a zemlja, s druge strane, nije napravila stvaran iskorak ka Evropskoj uniji.

“A sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine leže upravo u punopravnom članstvu u Evropskoj uniji”, dodao je Komšić.

Komšić je pomenuo i pravosuđe u BiH. Naglasio je da sudovi, tužilaštvo i policija moraju pokazati da mogu raditi svoj posao čak i pod pritiskom.

“Naravno, to je težak put, ima svojih rizika, ali njim Bosna i Hercegovina mora ići. Možda bi ponovno otvaranje pregovora s Dodikom u vezi njegove kazne moglo trenutno donijeti određeni mir, ali bi u budućnosti otvorilo vrata novim krizama. Zbog toga Bosna i Hercegovina i njene institucije moraju djelovati u skladu sa zakonima i Ustavom”, zaključio je Komšić, prenosi N1.

