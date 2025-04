“Morate biti razumni, ja jako volim Erdogana!” VIDEO

Američki predsjednik Donald Trump kaže da može posredovati između Izraela i Turske, koji su, čini se, spremni sukobiti se oko utjecaja u Siriji.

Trump kaže da ima odličan odnos s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, kojeg jako voli i naziva ga “vrlo pametnim”.

“Volim Erdoğana i on voli mene. Novinari se jako naljute kad mu kažem da ga volim. Radili smo puno stvari zajedno i nikada nismo imali problema”, rekao je Trump.

Trump je rekao da je čestitao Erdoganu što je učinio “ono što niko nije učinio u dvije hiljade godina, preuzimajući Siriju”, misleći na uspješno svrgavanje Assadovog režima od strane vojske predvođene Ahmedom al-Sharaom koje je Trump nazvao “turskim opunomoćenikom”.

Trump je kazao Netanyahuu, koji ima loš odnos s Erdoganom, da može posredovati.

“Svaki problem koji imate s Turskom, mislim da možemo riješiti, sve dok ste razumni, morate biti razumni”, kaže kazao je Trump izraelskom premijeru. .

