Nikšić: Imamo različita viđenja oko Izbornog zakona, 10. aprila naredni sastanak

Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić je kazao da su prije sastanka trojke, HDZ-a BiH i opozicije RS, probosanski predstavnici održali sastanak.

On je potvrdio pisanja “Avaza” da će u narednim danima biti potpisan sporazum između stranaka Trojke, BHI-KF, NES-a i Naprijed, vjerovatno u petak.

– Fuad Kasumović nije prisustvovao, ali smo sinoć s njim već iskomunicirali. Dogovor je da do petka završimo to sve na stranačkim organima i onda da predstavimo to javnosti.

Vezano za drugi sastanak kazao je da svi imaju fokus na evropskim zakonima.

– Svi su iznijeli svoje viđenje. Treba napomenuti da su svi jedinstveni o važnosti evropskog puta i usvajanja Zakona o VSTV-u i Zakona o Sudu BiH. Imamo različite poglede kada je u pitanju Izborni zakon BiH, koji HDZ stavlja u fokus. Kao grupacija smo mi imali svoje prioritete i dogovorili smo da ćemo 10. aprila imati novi sastanak u Banjoj Luci, gdje će domaćin biti Stanivuković, gdje ćemo operacionalizirati stvari.

– Odredit će se do tada prioriteti i osnovne poluge i stvari za sporazum. U ime trojke pregovarat će Denis Zvizdić. Sporazum bi trebao biti osnova za dalje aktivnosti. Drago mi je da smo svi iznijeli svoja viđenja, ljudi iz RS su tamo etiketirani kao izdajnici, odajem im priznanje. Oni su već pokazali već opredjeljenost za evropski put – naglasio je Nikšić.

On je naglasio da HDZ nije uslovio priču oko koalicije izmjenama Izbornog zakona BiH.

