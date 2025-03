Mišel Obama progovorila o kandidaturi za predsjednicu SAD

“Kada me ljudi pitaju, da li bih ikad trčala? Odgovor je ne. Znate, kada me to pitate, nemate pojma kakve žrtve djeca čine kada su njihovi roditelji u toj ulozi “, rekla je Michelle Obama u podcastu Kylie Kelsey, prenosi Hill.

Ona je rekla da je njena želja da zaštiti svoju porodicu od pritisaka koji dolaze sa javnom funkcijom.”Ne samo da me politika na taj način ne zanima, već i pomisao da svoje djevojke ponovo stavim u centar pažnje kada se tek sada uspostavljaju. Mislim da smo uradili dovoljno”, rekla je ona i dodala da se to nikada neće dogoditi, prenosi portal Foks4.

Početkom 2023. godine, pojedine demokrate i politički analitičari spekulisali su da bi Mišel Obama mogla da bude zamjena ukoliko Džozef Bajden odluči da se ne kandiduje, a ukazivano je i na njenu popularnost i politički uticaj kao razloge zbog kojih bi demokrate mogle da pokušaju da je ubjede da se kandiduje, prenosi vesti24.

Facebook komentari