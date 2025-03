‘Propo Burle, prpa uhvatila’: Građani ne štede riječi na račun Dodika nakon odlaska u Izrael

Predsjednik manjeg bh. entiteta RS i bjegunac od bh. pravosuđa, Milorad Dodik, otputovao je u Izrael, a vijest o njegovom odlasku izazvala je lavinu reakcija građana na društvenim mrežama.

Mnogi su njegov put ocijenili kao bijeg, a ne službenu posjetu, ismijavajući njegove motive i politički očaj.

“Nisi ti otišao u posjetu, nego si pobjegao”, napisao je jedan korisnik, dok drugi dodaje: “Svi krimosi nekako završe u Izraelu.”

I have commenced my visit to Israel, a country whose strength, history, and resolve I deeply respect.

Israel stands as a testament to the fact that freedom and security are beyond price – and that a nation with a clear and unwavering sense of identity will never consent to being… pic.twitter.com/ymhP91Txky

