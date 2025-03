Bjegunac Dodik o širenju istrage na Karana i Kostreševića: Tužioci su potpuno pod utjecajem sarajevske kriminalne čaršije

Republika Srpska nastavlja sa redovnim aktivnostima, kaže Milorad Dodik, predsjednik RS i bjegunac od bh. pravosuđa na konferenciji za medije, gdje se pohvalio povećanjem plaća budžetskim korisnicima.

– RS je stabilna. Redovno se isplaćuju plate i nema nekih izazova koji bi mogli da ugroze finansijski sistem – ponavlja on.

Pozvao je građane da se uključe u akciju otkupa obveznica. Zaleđeni su, kaže, odnosi sa institucijama BiH.

– RS pomno prati realizaciju zakina donesenih u NSRS. SIPA, VSTV, Sud i Tužilaštvo nisu predviđeni Ustavim BIH. Ustavni sud BiH nije legitiman, tamo su sudije sa preko 70 godina i te odluke ne mogu biti ustavne – ističe Dodik.

Kazao je da su ovdje napadnuti nosioci najviših funkcija, a da su “tužioci potpuno pod utjecajem sarajevske kriminalne čaršije”.

– To je čin koji su muslimani odavno smislili, kako bi vladali BIH. RS ne smije sebi dozvoliti da bude presuđena u Sarajevu od muslimanskih sudija. Institucije BiH su u krizi – tvrdi on i dodaje da je ponasanje opozicije izdajničko i servilno prema političarima iz Sarajeva.

– Evidentna je kriza institucija BiH, opozicija može raditi šta misli da treba, ali njihovo ponašanje vodi ka izjavi i to će vrijeme pokazati. Danas je godišnjica otkako je NATO bombardovao Srbiju i to je važan dan za sve Srbe. Ta bol je za nas trajan, zato zajednički obilježavamo ovaj dan. Hiljade tona osiromašenog uranijuma su bačene bez saglasnosti Vijeća sigurnosti UN-a. Ta organizacija koja je uništava Srbe, neće imati našu saglasnost da se učlanimo u tu organizaciju. Ostat ćemo na prinicipu neke saradnje, ali ne krećemo se prema NATO-u, koliko god to u Sarajevu govorili. NATO ostaje navijački opredijeljen prema jednoj strani u BiH. Što se tiče EU – RS već 2-3 godine nema nikakve koristi od tih procesa. Trebamo vidjeti kako ćemo ići kroz taj proces. Mi ćemo provoditi zakone koje smo donijeli, odbacujemo odluke krnjeg Ustavnog suda BiH. Jedan načelnik iz SDS-a će napustiti tu stranku i to pokazuje da što više ljudi vidi da su oni dio izdajničke strukture. To neće biti posljednji izlazak. Koliko je jadan narod kada se vidi da oni otimaju jedni od drugim. Parlamentarna većina je stabilna – rekao je Dodik.

Komentarisao je i navode na bi Tužilastvo BiH moglo proširiti istragu na Sinišu Karana, ministra unutrašnjih poslova Sinišu Kostreševića, direktora Policije RS.

– Mediji u Federaciji prave atmosferu linča i progona. To pokazuje njihovu nervozu. Mi kažemo da oni ne mogu djrlovati na teritoriji RS – ističe Dodik.

Poručio je da će u narednih sedam do deset dana imati sastanke na međunarodnom nivou.

– Erdoan navija za Bošnjake, ali ima državni kapacitet, spreman je da čuje i drugu stranu – zaključio je.

