Vukanović: Ako budem ministar sigurnosti, ovo će mi biti prvi potezi

Lider Pokreta za pravdu i red i poslanik u Narodnoj skupštini RS Nebojša Vukanović prvi je kandidat za novog ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, pišu Vijesti.

Inicijativa za njegovo imenovanje zvanično je upućena jučer i to nakon što je Goran Selak, prijedlog SNSD-a, povukao svoju kandidaturu zbog, kako je naveo, dešavanja u RS-u.

Vukanović je na svom blogu poručio kako je već dobio stotine poruka i čestitki, ali i upozorio javnost da je put do ministarske fotelje i dalje dug.

“Danas sam dobio stotine poruka i čestitki kao da sam već imenovan, a ne samo predložen od klubova poslanika Predstavničkog doma za novog ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH, jer mnogi misle da je to savršena stvar, ali nije baš tako, a nema se šta puno ni čestitati jer je to užarena fotelja a trenutak nije mogao biti izazovniji. Pitanje je da li će predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto i lider HDZ-a Dragan Čović prihvatiti volju većine poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, koji su potpisali podršku kandidaturi i formalno me predložiti, ili će se i dalje prolongirati proces promjena u Vijeću ministara BiH. Ssvakako da bi u narednom periodu trebao održati sastanak na kome bi se razgovaralo o platformi i prioritetima u radu Vijeća ministara BiH do kraja 2026. godine”, započeo je Vukanović, pa nastavio:

“Ukoliko budem izabran za ministra sigurnosti, narednih godinu i po dana, koliko je ostalo do kraja mandata i novih Opštih izbora oktobra 2026. godine, iskoristio bih prije svega da pokrenem i restartujem pravosudni sistem, koji sada ne funkcioniše i ne radi u interesu naroda, javnosti i društva, ne suzbija korupciju i devijacije u društvu i to je ključni problem koji se mora riješiti”.

“Od početka mandata obilazio bih tužilaštva i sudove, predlagao izmjene određenih zakona i strožiju kaznenu politiku, dao podršku nosiocima pravosudnih funkcija u borbi protiv korupcije i uspostavljanja vladavine prava, ali tražio i njihovu odgovornost, a ne bi se libio pozvati i narod da podrži borbu protestima ukoliko se stvari ne promijene. Naravno da je sada prioritet da se smanje tenzije, koje je ustalasao Milorad Dodik suludim potezima, zakonima i odlukama, spriječi bilo kakva eskalacija, a potom sistemska borba protiv korupcije, i u pravosuđu i u društvu”.

“Sa timom saradnika trudio bih se da se uspostave novi standardi u radu Vijeća sigurnosti, od potpune transparentnosti i javnosti rada, sprovođenja svih javnih nabavki pred kamerama i očima javnosti, kako bi se otklonila bilo kakva mogućnost namještanja tendera, stalno polaganje računa narodu i javni izvještaji o rezultatuma, te aktivnostin na demontaži nakaradnog sistema, čišćenju administracije od korumpiranih i nedostojnih, insistiranja na profesionilazaciji, meritokratiji, fer konkursima koji nisu unaprijed namješteni za prijem policajaca i radnika…”.

