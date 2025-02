State Department pozdravio osuđujuću presudu Miloradu Dodiku

Glasnogovornica State Departmenta Tammy Bruce, oglasila se na zvaničnom X nalogu State Departmenta, pišu vijesti.

– Uvažavamo današnju presudu Suda Bosne i Hercegovine predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, navela je glasnogovornica State Departmenta i dodala:

We acknowledge the Court of Bosnia and Herzegovina's verdict today concerning Republika Srpska President Milorad Dodik.

— Tammy Bruce (@statedeptspox) February 27, 2025