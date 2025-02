DODIK poslao pismo bivšem Trumpovom advokatu, danas mu stigao odgovor!

Guiliani sada vodi podcast u kojem razgovara sa različitim gostima i protrumpovski je nastrojen.

Dodik ga u pismu poziva da dođe u RS kako bi mu pričao kako je bivši predsjednik SAD Joe Biden ugnjetavao njega i entitet RS.

Evo šta je napisao:

“Poštovani gradonačelniče Giuliani,

Radujem se što ću vam poželjeti dobrodošlicu u Republiku Srpsku i biti gost u vašim emisijama kako bih podijelio našu priču o tome kako je predsjednik Biden naoružao Bijelu kuću da napadne veliki narod RS.

Naši ljudi vas vide kao legendarnog gradonačelnika New Yorka, simbol otpornosti i pobornika pravde. Osobno ste iskusili kako sistem može koristiti pravosuđe i medijske kampanje za ciljanje političkih neistomišljenika, čineći vašu priču hrabrom i ustrajnom.

Vi i predsjednik Trump bolje od ikoga razumijete nemilosrdnu prirodu duboke države i koliko daleko idu u napadima na političke protivnike. Vi ste inspiracija za mene i za narod RS, borili ste se jače od svih za New York City i svoju zemlju, vodili ste snagom kroz vrijeme tragedije i vratili ste sigurnost kada se činilo nemogućim.

Radujem se vašem posjetu i prilici da vam se pridružim u ekskluzivnoj epizodi emisije America’s Mayor Live i The Rudy Giuliani Show”, napisao je Dodik u pismu.

Guiliani je potvrdio dolazak.

I appreciate ⁦@MiloradDodik⁩ inviting me and providing me so much time out of his busy schedule to do an in-depth interview pic.twitter.com/Fvjeq5mIGA

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) February 17, 2025